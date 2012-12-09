اعتماد به جوانان زمینه ساز پیشرفت و تعالی کشور است

سید محمد بیاتیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر استفاده از نیروی جوان در امور دولتی اظهار داشت: جوانان باید با بهره جستن از تجربیات بزرگان و خودباوری و تلاش مضاعف در مقابل استکبار جهانی بایستند و در راستای عزت و تعالی ایران اسلامی بکوشند.

وی افزود: جوانان در کلیه مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حضور فعال دارند و به کارگیری نیروهای جوان در پست های دولتی نیز نشانگر توجه دولت و نظام به قشر جوان است.

نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز جوانان کشورمان باید نسبت به کسب علم و تهذیب نفس، متعهد باشند و اگر این گونه باشد، می توانند خدمات شایانی به نظام اسلامی داشته و قدردان اسلام و انقلاب باشند.

بیاتیان ضمن تاکید بر حضور جوانان در عرصه هایی مختلف بیان کرد: نیاز است با برنامه ریزی منسجم و هدفمند برای حمایت از جوانان در راستای کشف و ساماندهی استعدادهای آنان تلاش کرد و اجازه مشارکت در امور مهم را به آنها داد.

وی یادآور شد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا، رهبری مقتدر و مردمی قدرشناس همچنان در تمامی صحنه ها پیروز و سربلند است.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: انتظار می رود مسائل جوانان به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد و در راستای استفاده از این ظرفیت مدیران و مسئولان به بهترین شکل ممکن برنامه ریزی داشته باشند.