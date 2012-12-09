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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۷

آملا زاده خبر داد:

آماده باش ستادهای بحران خوزستان

آماده باش ستادهای بحران خوزستان

اهواز- خبرگزاری مهر: مدیرکل حوادث غیرمترقبه استانداری خوزستان با اشاره به ورود سامانه جدید بارش به استان خوزستان، از آماده باش ستادهای بحران در شهرستانهای استان خبر داد.

محمدرضا آملازاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش باران در استان خوزستان طی دو روز گذشته چشمگیر نبوده اما بارش تگرگ در برخی شهرهای استان برای نخستین بار در استان مشاهده شد.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان بارندگی دراستان خوزستان 15 میلیمتر و در شهرستان رامهرمز بوده است، افزود: پس از رامهرمز شهرهای  لالی با 9.3 میلیمتر و اهواز با 6.4 میلیمتر بیشترین میزان بارندگی را داشته اند.

آملا زاده گفت: در شبانه روز گذشته  در دهدز 6.3 میلیمتر، شوش و حسینیه شش میلیمتر، دزفول 5.3 میلیمتر، بستان 4.4 میلیمتر، گتوند 1.9 میلیمتر، شوشتر 1.7 میلیمتر، ایذه یک میلیمتر، رادار اهواز و شادگان 0.4 میلیمتر، مسجدسلیمان 0.3 میلیمتر و امیدیه 0.1 میلیمتر بارش باران رخ داده است.

وی با اشاره به ورود سامانه جدید بارش به استان خوزستان، از آماده باش ستادهای بحران در شهرستانهای استان خبر داد و گفت: در این راستا تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است.
 
کد مطلب 1761948

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