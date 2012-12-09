120 پرونده تخلف سلامت مردم در همدان به دادگاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی بعدازظهر یکشنبه در کارگروه سلامت و و امنیت غذایی استان همدان از شناسایی 60 هکتار از زمینهای کشاورزی همدان که با فاضلاب خام و آب آلوده آبیاری می شوند، خبر داد.

وی با بیان اینکه کشت محصول سبزیجات در کشترازهای آلوده به آب فاضلاب باید هر چه سریعتر تعطیل شود، ادامه داد: این محصولات در منطقه شهرک فرهنگیان همدان تولید می شود و باید هر چه سریعتر توسط مسئولان مرتبط تعطیل شود چرا که مستقیما سلامت مردم را تهدید می کنند.

فامیل کریمی تاکید کرد: آبیاری محصولات کشاورزی با آب فاضلاب منشاء بسیاری از بیماریها است که باید جلوی این نوع تولیدات گرفته شود.

معاون استاندار همدان همچنین گفت: همچنان دو روستای آبشینه و سنگستان در بحث دفع نامناسب فاضلاب دچار مشکلاتی هستند که این مسئله باعث تخریب رودخانه های فصلی آنها شده که باید پیگیری شود.