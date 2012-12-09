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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۰۸

فامیل کریمی:

120 پرونده تخلف سلامت مردم در همدان به دادگاه معرفی شد

120 پرونده تخلف سلامت مردم در همدان به دادگاه معرفی شد

همدان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان گفت: تاکنون بیش از 120 پرونده متخلفان سلامت مردم که در زمینه آبیاری محصولات کشاورزی با فاضلاب خام بوده به دادگاه معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی بعدازظهر یکشنبه در کارگروه سلامت و و امنیت غذایی استان همدان از شناسایی 60 هکتار از زمینهای کشاورزی همدان که با فاضلاب خام و آب آلوده آبیاری می شوند، خبر داد.

وی با بیان اینکه کشت محصول سبزیجات در کشترازهای آلوده به آب فاضلاب باید هر چه سریعتر تعطیل شود، ادامه داد: این محصولات در منطقه شهرک فرهنگیان همدان تولید می شود و باید هر چه سریعتر توسط مسئولان مرتبط تعطیل شود چرا که مستقیما سلامت مردم را تهدید می کنند.

فامیل کریمی تاکید کرد: آبیاری محصولات کشاورزی با آب فاضلاب منشاء بسیاری از بیماریها است که باید جلوی این نوع تولیدات گرفته شود.

معاون استاندار همدان همچنین گفت: همچنان دو روستای آبشینه و سنگستان در بحث دفع نامناسب فاضلاب دچار مشکلاتی هستند که این مسئله باعث تخریب رودخانه های فصلی آنها شده که باید پیگیری شود.

کد مطلب 1762058

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