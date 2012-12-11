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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۷

واعظی:

دو هزار تن ماهی گرمابی در اردبیل تولید شد

دو هزار تن ماهی گرمابی در اردبیل تولید شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل شیلات و آبزیان استان اردبیل گفت: امسال بیش از دو هزار تن ماهی گرمابی در سطح استان تولید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، میر آرمان واعظی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از اولین برداشت ماهی از حاشیه رود قزل اوزن تصریح کرد: در سال جاری سه هزار و 500 تن ماهی در اردبیل تولید خواهد شد که دو هزار تن از آن ماهیان سردابی و مابقی ماهیان گرمابی است.

وی با بیان اینکه صید ماهیان گرمابی استان از ابتدای پاییز شروع شده، اضافه کرد: صید این ماهیان تا پایان پاییز ادامه داشته و ماهیان صید شده به صورت دوره ای در بازار عرضه می شوند.

این مسئول تاکید کرد: ماهیان گرمابی دشت مغان و حاشیه رود قزل اوزن شامل آور، کپور سرگنده و فیتو فال است که در دمای 18 تا 32 درجه سانتی گراد پرورش می یابند.

به گفته وی ماهیان تولیدی استان از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده و از پتانسیل صادراتی نیز برخوردار است.

مدیر کل شیلات و آبزیان استان متذکر شد: با توجه به اهمیت مصرف هفتگی ماهی در سلامت افراد، ضروری است برنامه های فرهنگ ساز در این حوزه تقویت شوند.
 

کد مطلب 1763505

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