البرادعی : انقلاب مصر برای جایگزینی یک دیکتاتور با دیکتاتور دیگری رخ نداد

به گزارش خبرگزاری مهر،"محمد البرادعی" از رهبران مخالف پیش نویس قانون اساسی مصر با شرکت در برنامه تلویزیونی کریستین امانپور خبرنگار سی ان ان به سوالات این خبرنگار درباره وضعیت کنونی سیاسی مصر و مواضع مخالفان دولت کنونی مصر، پاسخ داد.

کمتر از چهار روز به برگزاری همه پرسی برای رد یا تایید پیش نویس قانون اساسی جدید مصر باقی مانده است و جبهه نجات ملی مصر متشکل از مخالفان این پیش نویس قانون اساسی به دنبال جلوگیری برگزاری همه پرسی و یا تایید این پیش نویس به عنوان قانون اساسی مصر است.

البرادعی در این مصاحبه اعلام کرد مخالفان پیش نویس قانون اساسی خواستار به تعویق افتادن چند ماهه برگزاری همه پرسی برای بازنویسی پیش نویس قانون اساسی مصر بر اساس خواسته نیمی از جمعیت مصر هستند.

البرادعی روند تهیه پیش نویس کنونی قانونی اساسی مصر را عجولانه خواند و از محمد مرسی رئیس جمهور کنونی مصر خواست تا درخواست خود را برای برگزاری رفراندوم پس بگیرد تا پیش نویس قانون اساسی جدید بر اساس اجماع ملی انجام شود.

البرادعی اظهار داشت مخالفان پیش نویس قانون اساسی، یا همه پرسی را تحریم خواهند کرد و یا در صورت شرکت، رای به رد این پیش نویس خواهند داد و در صورت برگزاری همه پرسی، کل روند آن را غیرمشروع می دانند و هر کاری که برای بازپس گیری انقلابی که برای "عزت و آزادی" صورت گرفت، انجام خواهند داد.



البرادعی افزود انقلاب مصر برای جایگزینی یک دیکتاتور با دیکتاتور دیگری به وقوع نپیوست.

رهبر اپوزیسیون مصر اظهار داشت تظاهرات و درگیرهای کنونی در مصر تنها بر سر این مسئله است که آیا مصر باید یک حکومت مذهبی باشد یا یک حکومت سکولار. البرادعی انتخابهای پیش روی مصر را اینگونه خلاصه کرد: یک مصر سکولار یا یک دیکتاتوری با رنگ و بوی دینی.

البرادعی در این مصاحبه تاکید داشت محمد مرسی باید همه پرسی در مورد قانون اساسی را چند ماه به تعویق بیندازد و با مخالفان بر سر میز گفتگو بنشیند.

به اعتقاد البرادعی، در پیش نویس قانون اساسی کنونی، حقوق زنان، آزادی مذهب، آزادی بیان، موازنه قدرت رعایت نشده است و این پیش نویس قانون اساسی نوعی از حق وتو را به نهاد های مذهبی مصر اعطا کرده است که بر اساس آن، این نهادها در تعیین قوانین حرف آخر را خواهند زد و این روند، روند ایجاد یک حکومت دموکراتیک نیست.