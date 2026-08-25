تصمیم فوری تارتار پس از باخت به تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پس از شکست پرسپولیس مقابل تراکتور، از اعضای کادرفنی و تیم آنالیز خواست بررسی عملکرد تیم را بدون وقفه آغاز کرده و گزارش کاملی از نقاط ضعف و مشکلات فنی سرخپوشان را در اختیار او قرار دهند.

تارتار تأکید کرده است این بررسی باید در فاصله یک روز پس از بازی انجام شود تا فرصت کافی برای شناسایی ایرادات وجود داشته باشد. سرمربی پرسپولیس قصد دارد با استفاده از این گزارش، مشکلاتی را که در دیدار برابر تراکتور نمایان شد به‌طور دقیق بررسی کرده و راهکارهای لازم برای برطرف کردن آنها را در تمرینات دنبال کند.

با توجه به فاصله اندک تا دیدار بعدی پرسپولیس برابر ملوان، تارتار معتقد است زمان زیادی برای آزمون و خطا وجود ندارد و کادرفنی باید هرچه سریع‌تر نقاط ضعف تیم را پوشش دهد. قرار است بخش‌های مختلف عملکرد پرسپولیس از جمله ساختار دفاعی، نحوه انتقال توپ، ایجاد موقعیت و عملکرد بازیکنان در فازهای مختلف بازی مورد بررسی قرار گیرد تا این تیم با شرایط بهتری آماده مسابقه بعدی شود.