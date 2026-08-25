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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

تصمیم فوری تارتار پس از باخت به تراکتور

تصمیم فوری تارتار پس از باخت به تراکتور

سرمربی پرسپولیس به دستیاران خود دستور فوری جمع آوری اطلاعات باخت به تراکتور را داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پس از شکست پرسپولیس مقابل تراکتور، از اعضای کادرفنی و تیم آنالیز خواست بررسی عملکرد تیم را بدون وقفه آغاز کرده و گزارش کاملی از نقاط ضعف و مشکلات فنی سرخپوشان را در اختیار او قرار دهند.

تارتار تأکید کرده است این بررسی باید در فاصله یک روز پس از بازی انجام شود تا فرصت کافی برای شناسایی ایرادات وجود داشته باشد. سرمربی پرسپولیس قصد دارد با استفاده از این گزارش، مشکلاتی را که در دیدار برابر تراکتور نمایان شد به‌طور دقیق بررسی کرده و راهکارهای لازم برای برطرف کردن آنها را در تمرینات دنبال کند.

با توجه به فاصله اندک تا دیدار بعدی پرسپولیس برابر ملوان، تارتار معتقد است زمان زیادی برای آزمون و خطا وجود ندارد و کادرفنی باید هرچه سریع‌تر نقاط ضعف تیم را پوشش دهد. قرار است بخش‌های مختلف عملکرد پرسپولیس از جمله ساختار دفاعی، نحوه انتقال توپ، ایجاد موقعیت و عملکرد بازیکنان در فازهای مختلف بازی مورد بررسی قرار گیرد تا این تیم با شرایط بهتری آماده مسابقه بعدی شود.

کد مطلب 6927424

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    نظرات

    • IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
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      اگه در حد بولینگ بود که هاشمیان بهتر بود
    • asad US ۰۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
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      اینها همش نمایشه . نوعی فرافکنی . همه ابزارهای لازم در اختیار تارتار هست .

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