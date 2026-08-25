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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

سهم ۵۰-۵۰ برای سرخابی‌ها/ قانون ۹۰ به ۱۰ در دربی اصفهان منتفی شد

سهم ۵۰-۵۰ برای سرخابی‌ها/ قانون ۹۰ به ۱۰ در دربی اصفهان منتفی شد

با اعلام دبیر سازمان لیگ فوتبال تماشاگران هر یک از دو تیم استقلال و پرسپولیس در دربی ۱۰۷ ۵۰ درصد از ظرفیت ورزشگاه در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در چارچوب دربی شماره ۱۰۷، شامگاه چهارشنبه ۱۱ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

در آستانه این دیدار، یکی از موضوعات مورد بحث، نحوه تقسیم سکوهای ورزشگاه میان هواداران دو تیم بود. پیش از این گمانه‌زنی‌هایی درباره اجرای قانون ۹۰ به ۱۰ مطرح شده بود؛ قانونی که بر اساس آن ۹۰ درصد ظرفیت ورزشگاه به هواداران تیم میزبان و ۱۰ درصد به هواداران تیم میهمان اختصاص پیدا می‌کند.

با این حال محمدرضا کشوری‌فرد دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد که این قانون در دربی ۱۰۷ اجرا نخواهد شد و سکوهای ورزشگاه نقش جهان به صورت برابر میان هواداران دو تیم تقسیم می‌شود.

بر این اساس، هواداران استقلال و پرسپولیس هر کدام ۵۰ درصد ظرفیت ورزشگاه نقش جهان را در اختیار خواهند داشت تا دربی اصفهان با سهم برابر تماشاگران دو تیم برگزار شود.

به این ترتیب برخلاف گمانه‌زنی‌های قبلی خبری از اجرای قانون ۹۰ به ۱۰ در دربی شماره ۱۰۷ نخواهد بود و دو تیم از نظر سهم هواداران حاضر در ورزشگاه شرایط یکسانی خواهند داشت.

کد مطلب 6927473

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