تلاش کادر پزشکی پرسپولیس برای حضور یک بازیکن خاص در دربی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل جلالی مدافع چپ پرسپولیس که در جریان دیدار دوم این تیم در لیگ برتر فوتبال مقابل استقلال خوزستان دچار مصدومیت شد، همچنان با کادر پزشکی مشغول است تا شرایط تمرین تیمی را پیدا کند.



این بازیکن که به دلیل این آسیب‌دیدگی دیدار پرسپولیس مقابل تراکتور را از دست داد و بررسی‌های پزشکی نیز نشان می‌دهد این بازیکن برای بازی هفته چهارم مقابل ملوان نیز شرایط همراهی تیمش را نخواهد داشت. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره دوری حدود دو هفته‌ای این مدافع از میادین منتشر شده بود.



پزشکان پرسپولیس به کادرفنی اعلام کرده اند روند درمان جلالی مطلوب بوده و این بازیکن مشکلی برای همراهی پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر که دربی پایتخت برگزار می شود، ندارد.

جلالی که سابقه حضور در استقلال را در کارنامه دارد در نقل و انتقالات تابستانی به پرسپولیس پیوست و حالا اماده زویارویی با استقلال است.