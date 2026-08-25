به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر با نتیجه یک بر صفر برابر تراکتور شکست خورد تا نخستین باخت فصل خود را تجربه کند. شکستی که در دقیقه ۹۰ و پس از اشتباه دانیال ایری رقم خورد و باعث شد مدافع جوان سرخپوشان بیش از سایر بازیکنان تحت فشار قرار بگیرد.

پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس، پس از پایان مسابقه در گفتگو با اعضای تیم تلاش کرد فضای روحی بازیکنان جوان را مدیریت کند. او به‌خصوص با دانیال ایری صحبت کرد و به این بازیکن اطمینان داد که یک اشتباه نباید مسیر فصل او را تحت تأثیر قرار دهد.

حدادی از ایری و سایر بازیکنان جوان پرسپولیس خواست این مسابقه را پشت سر بگذارند و با حفظ تمرکز، خود را برای دیدارهای آینده آماده کنند. مدیرعامل پرسپولیس همچنین بر حمایت باشگاه از بازیکنان جوان تأکید کرد و از آنها خواست از تجربه چنین مسابقاتی برای ادامه مسیر استفاده کنند.

مدیرعامل سرخ ها با پوریا شهرآبادی نیز صحبت کرد. مهاجم جوان پرسپولیس در دقیقه ۶+۹۰ توانست با یک حرکت فردی برای خود موقعیت گلزنی ایجاد کند، اما ضربه نهایی او به تور بیرونی دروازه علیرضا بیرانوند برخورد کرد و بهترین فرصت پرسپولیس برای فرار از شکست از دست رفت.

حدادی به همین خاطر دلداری داد و از او خواست اتفاقات این مسابقه را فراموش کند و تمرکز خود را روی بازی‌های آینده بگذارد.

حدادی در شرایطی این حمایت را از جوانان پرسپولیس انجام داد که این تیم در فصل جاری تغییرات زیادی را تجربه کرده و کادر فنی سرخپوشان نیز فرصت بیشتری برای استفاده از بازیکنان جوان در ترکیب تیم در نظر گرفته است.