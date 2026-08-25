ماموستا مدرسی: محبت به پیامبر(ص) محور وحدت مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمود مدرسی ظهر سه شنبه در همایش بین‌المللی وحدت اسلامی که در سنندج برگزار شد، با اشاره به جایگاه پیامبر اکرم(ص) در ایجاد همدلی میان مسلمانان اظهار کرد: محبت به رسول گرامی اسلام(ص) از مهم‌ترین عوامل پیونددهنده دل‌های مسلمانان است.

وی با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) پیام‌آور رحمت برای امت اسلامی است، افزود: خداوند متعال در وجود مبارک پیامبر اسلام(ص) زمینه محبت و الفت میان مؤمنان را قرار داده و مسلمانان با تکیه بر سیره و آموزه‌های ایشان می‌توانند مسیر همدلی و برادری را دنبال کنند.

ماموستا مدرسی ادامه داد: محبت به پیامبر اکرم(ص) تنها یک احساس قلبی نیست، بلکه باید در رفتار، اخلاق و نوع تعامل مسلمانان با یکدیگر نیز نمود پیدا کند و جامعه اسلامی با تأسی از سیره نبوی می‌تواند به سمت انسجام و وحدت بیشتر حرکت کند.

وی با اشاره به جایگاه اخلاق و محبت در تعالیم اسلامی خاطرنشان کرد: آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) بر رحمت، برادری و نزدیک شدن دل‌های مؤمنان تأکید دارد و توجه به این اصول می‌تواند بسیاری از زمینه‌های اختلاف و فاصله میان مسلمانان را از بین ببرد.

این عالم اهل سنت در پایان بر ضرورت تقویت محبت و شناخت سیره پیامبر اکرم(ص) تأکید کرد و گفت: بازگشت به آموزه‌های قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) می‌تواند زمینه‌ساز تقویت وحدت، برادری و همدلی در میان مسلمانان باشد.