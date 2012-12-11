پروژه افزایش ظرفیت سکوی نخست فاز یک پارس جنوبی به ثمر نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس گفت: مرحله دوم پروژه تعویض، جایگزینی و نوسازی برخی از تجهیزات سکوهای فاز یک شامل مبدل­های حرارتی گاز و میعانات گازی، شیرآلات سرچاهی، شیرهای کنترل فشار و سایر تجهزات وابسته در قالب طرح افزایش ظرفیت فاز یک پارس جنوبی در سکوی نخست مرزی این میدان مشترک با کشور قطر با موفقیت انجام شد.

مرتضی خوش لهجه با اشاره به اینکه اجرای تمام مراحل تامین کالا و نصب این تجهیزات پروژه به دست متخصصان داخلی صورت گرفته است ، افزود: حفاری چهارحلقه چاه جدید در سکوی اصلی فاز یک پارس جنوبی ( SPD1 ) نیز به منظور تکمیل برنامه افزایش تولید از این فاز در دستور کار شرکت نفت و گاز پارس قرار دارد.

وی با بیان اینکه هم اینک تولید فاز یک از دو سکو در حال انجام است ، عنوان کرد: با اجرای این طرح و تکمیل مراحل حفاری چهار حلقه چاه پیش بینی شده در آینده نزدیک، امکان برداشت روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی از یک سکوی فاز یک پارس جنوبی فراهم خواهد شد.

خوش لهجه از واگذاری سکوی دوم فاز یک پارس جنوبی به فاز 19 این میدان مشترک خبر داد و گفت: بدین ترتیب پس از حفاری چاه­های جدید سکوی اصلی و دستیابی به تولید فعلی در یک سکو، امکان جداسازی سکوی سرچاهی دوم ( SPD2 ) فراهم شده و این سکوی تولیدی به طرح توسعه فاز 19 اختصاص خواهد یافت.

وی اتمام زودهنگام عملیات اجرایی و امکان برداشت روزانه یک میلیارد فوت مکعب از یک سکو، تأمین کالاهای حیاتی و حساس پروژه از تأمین کنندگان معتبر، کیفیت بالا و کم نظیر عملیات جوشکاری و انجام کامل تست‌های غیر مخرب، انجام مدیریت عملیات انتقال و جابجایی تجهیزات سنگین قدیمی (مبدل­­ها) از سکو به شناور و جایگزینی آنها با مبدل­های جدید ( 12 عدد مبدل هرکدام به وزن 20 تن) جمعاً در دو روز کاری در شرایط دریا و تعامل و همدلی کم نظیر کلیه ذی‌نفعان پروژه را از موضوعات برجسته این پروژه ذکر کرد و گفت: در تمامی مراحل اجرایی این پروژه، الزامات و استانداردهای ایمنی دقیقی رعایت شده است.

به گفته خوش لهجه، این پروژه که به دست توانمند پیمانکاران داخلی با نظارت و راهبری مدیریت طرح فاز یک و مدیریت تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس به مرحله اجرا درآمده، زودتر از برنامه زمان‌بندی پروژه به ثمر نشسته است؛ به گونه‌ای که از نظر زمان پیش بینی شده در برنامه 27 درصد صرفه جویی زمانی صورت گرفته است.