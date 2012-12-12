استان مرکزی؛ چهارمین تولیدکننده زباله های خطرناک/مدیریت پسماندضعیف است

امیر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روزانه سیصد و 30 هزار تن زباله عادی، کشاورزی،عفونی و ویژه در استان تولید می شود که عدم تفکیک آنها مشکلات جدی برای محیط زیست ایجاد می کند.



وی اضافه کرد: بیش از 200 مکان دفن زباله در استان شناسایی شده است که بدون رعایت مسائل زیست محیط دفن در آن انجام می شود که 60 درصد انها در مسیر آبها و رودخانه ها قرار دارند.



تجدید نظر جدی در مدیریت پسماندها انجام شود



انصاری با تاکید بر اینکه بایستی در مدیریت پسماندها تجدید نظر جدی انجام شود اظهارداشت: حرکت استان برای دفن زباله ها به صورت بهداشتی رضایت بخش نیست و طبق شاخص های زیست محیطی انجام نمی شود.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی اضافه کرد: با توجه به مشکلات متعدد زیست محیطی و آلودگی منابع آب و خاک در شهرستان های کمیجان و شازند، تغییر موقت مکان دفع پسماندهای این شهرها و انجام مطالعات اصولی مدیریت پسماند ضروری است.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در این دو شهرستان هیچ اطلاعاتی از وضعیت شیرابه پسماندهای محل دفع وجود ندارد و نزدیکی این اماکن به بستر رودخانه ها نگرانی های جدی ایجاد می کند افزود: در هیچیک از شهرستان های مذکور تفکیک زباله از مبداء صورت نمی گیرد و اختلاط زباله های عفونی و خانگی به معضلی جدی تبدیل شده است.



بانک اطلاعاتی جامعی در این زمینه در دست نیست



وی با بیان اینکه به طور کلی بانک اطلاعاتی جامعی در این زمینه در دست نیست خاطرنشان کرد: دستگاهها به خصوص کارخانه های صنعتی استان این اطلاعات را در دسترس محیط زیست قرار نمی دهند.



انصاری اضافه کرد: در بیشتر استانهای کشور طرح جامع پسماند تهیه شده است اما به دلیل نداشتن بانک اطلاعاتی و عدم همکاری مسئولین این امر در استانی که دارای تنوع زباله است مغفول مانده است.