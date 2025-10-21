معاون فرماندار کنگان: طرح جامع مدیریت پسماند در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم رستگار صبح سه‌شنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند شهرستان کنگان اظهار کرد: این طرح با هدف ساماندهی، جمع‌آوری، تفکیک و دفع اصولی پسماندها و با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های تخصصی استان اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت پسماند در حفظ محیط زیست و سلامت جامعه افزود: پسماند به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی زیست‌محیطی، نیازمند نگاه علمی، برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول است. امروز دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی به این مسئله مهم پرداخت.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار کنگان افزود: تهیه طرح جامع مدیریت پسماند، گامی راهبردی برای دستیابی به شهری پاک و زیست‌پذیر است و باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های تخصصی در اجرای آن بهره‌گیری شود تا شاهد نتایجی ماندگار و اثربخش در حوزه محیط زیست باشیم.

وی با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تصریح کرد: مدیریت صحیح پسماند تنها با مشارکت همگانی و همراهی مردم محقق می‌شود. اجرای طرح جامع در شهرستان کنگان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی، بهبود وضعیت بهداشتی، و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.

رستگار همچنین بر فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان در زمینه تفکیک زباله از مبدأ تأکید کرد و گفت: آگاهی و همکاری مردم در کنار برنامه‌ریزی اصولی دستگاه‌ها، ضامن موفقیت طرح‌های زیست‌محیطی و پسماندی است.

در این نشست، موضوعات مرتبط با ساماندهی، جمع‌آوری، تفکیک و دفع اصولی پسماندها مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت اجرای طرح‌های جامع، علمی و هماهنگ در این حوزه تأکید شد.

اعضای کارگروه در ادامه با اتفاق نظر، تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان کنگان را به عنوان یکی از گام‌های اساسی و زیربنایی در راستای مدیریت بهینه پسماند تصویب کردند.