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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۴

با تصویب دولت؛

گندم و غلات وارداتی مشمول اجرای استاندارد اجباری شدند

گندم و غلات وارداتی مشمول اجرای استاندارد اجباری شدند

با تصویب شورای عالی استاندارد کمیسیون امور زیر بنایی ،صنعت و محیط زیست و بنا به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران، اجرای استاندارد ملی خوراک انسان – دام - پیشینه رواداری فلزات سنگین با شماره ملی (12968 ) برای گندم و سایر غلات وارداتی اجباری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب دولت و در راستای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات و اجرای اجباری استانداردهای ملی در کشور،  اجرای استاندارد ملی خوراک انسان – دام پیشینه رواداری فلزات سنگین،  برای گندم و سایر غلات وارداتی اجباری می شود .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، شورای عالی استاندارد کمیسیون امور زیر بنایی ،صنعت و محیط زیست ، بنا به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران – مصوب ،1371تصویب کرد؛ اجرای استاندارد ملی خوراک انسان – دام- پیشینه رواداری فلزات سنگین با شماره ملی (12968 ) برای گندم و سایر غلات وارداتی اجباری می شود .

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی ؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است .

کد مطلب 1764364

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