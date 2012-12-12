ایرج نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: دور چهارم رقابت‌های پینگ پنگ لیگ دسته دو خراسان شمالی در بخش مردان، جمعه هفته جاری(24 آذر ماه) به میزبانی بجنورد و در محل سالن اختصاصی تنیس روی میز مجموعه ورزشی هزار و 200 نفره شهید علیدخت این شهر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها با شرکت هشت بازیکن حاضر در لیگ دسته دو تنیس روی میز خراسان شمالی برگزار می شود، اظهار داشت: در پایان مسابقات دو نفر نخست به لیگ دسته یک صعود کرده و نفرات هفتم و هشتم نیز از لیگ دسته دو استان به لیگ پایین‌تر سقوط می کنند.

نکویی افزود: هم اکنون در جدول رده بندی لیگ دسته دو خراسان شمالی موسی سیدی از شیروان، شایان شرکت از بجنورد، یوسف رحیمی از آشخانه، رضا محمودی فر از گرمه، هادی رحیمی کوهستان از بجنورد، مجید خاوری از بجنورد، پوریا راسخ از بجنورد و عماد جعفرزاده نیز از بجنورد قرار دارند.

این مسئول گفت: در این فصل از لیگ پینگ پنگ خراسان شمالی، هشت نفر از برترین بازیکنان تنیس روی میز استان در دسته یک و هشت نفر بعدی نیز در دسته دو استان به مدت هفت دور رقابت می‌کنند و در پایان فصل که حدودا شش ماه به طول می انجامد؛ رنکینگ و رده بندی نهایی بازیکنان تنیس روی میز خراسان شمالی اعلام می‌شود.