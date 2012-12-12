یک میلیون قطعه جوجه ریزی در مرغداریهای هرمزگان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قریشی اظهار داشت: دو هزار و172 تن مرغ از این واحدها تولید می شود که از 15 آذر جاری به مدت یک ماه وارد بازار می شود.

وی پیش بینی کرد: تا پایان امسال با شش میلیون قطعه جوجه ریزی، 9 هزار تن مرغ تحویل کشتارگاه های هرمزگان می شود.

این مسئول یادآورشد: استان هرمزگان درمجموع 262 واحد مرغداری با ظرفیت پنج میلیون و 100 هزار قطعه جوجه درسال دارد که درسال 18 هزارتن مرغ تولید می شود و برای یک هزارنفر نیز به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است.

125 رشته قنات، به تامین آب بخش کشاورزی هرمزگان کمک می کنند

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با بیان اینکه تعداد 125رشته قنات در این استان دایر است، گفت: بیش از 90درصد آب قنوات به مصرف بخش کشاورزی می رسد.

علی باقر زاده تعداد کل قناتهای استان را 156رشته عنوان کرد و افزود: تعداد38رشته از این قناتها فصلی و دایرند.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ازتخصیص مبلغ شش میلیاردو 388 میلیون ریال اعتبار در سال گذشته برای لایروبی و مرمت30رشته قنات در استان خبر داد و افزود: با انجام این عملیات، حجم آب استحصالی از قنوات مرمت شده حدود 170 لیتر در ثانیه افزایش یافت.

دو میلیارد و300 میلیون ریال تسهیلات یارانه دار به خرید تجهیزات اختصاص یافت

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: مبلغ دو میلیارد و 300میلیون ریال برای خرید ادوات کشاورزی این استان اختصاص یافت.

طهماسب غلام پور اظهار داشت: اعتبارات مذکور در قالب تسهیلات یارانه دار با کارمزد هفت درصد با باز پرداخت پنج تا هفت ساله جهت خرید انواع ماشین آلات کشاورزی وادوات دنباله وند مورد نیاز آنها جهت کشاورزان و رانندگان حرفه ای ماشینهای کشاورزی در حال توزیع است.

وی اضافه کرد: بهره برداران می توانند برای خرید تراکتور زراعی با مراجعه به مدیریتهای جهاد کشاورزی محل سکونت درخواست خود را ارئه کنند.

این مقام مسئول بیان کرد: بهره برداران برای خرید تراکتور به بانک معرفی می شوند.