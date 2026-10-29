https://mehrnews.com/x3dsRF ۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹ کد مطلب 6993752 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹ بازدید وزیر اقتصاد و دارایی از پایانه مرز سرو در ارومیه ارومیه - وزیر اقتصاد و دارایی عصر پنجشنبه در جریان سفر به آذربایجان غربی از مرز سرو در ارومیه بازدید کرد. دریافت 18 MB کد مطلب 6993752 کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از بازدید وزیر اقتصاد و دارایی از مرز بازرگان آغاز تسویه مطالبات مراکز درمانی با اوراق گام و برات الکترونیک آذربایجانغربی از توانمندیهای ارزشمندی در حوزه مرز برخوردار است گیتها و خطوط ورودی و خروجی مسافری و باربری مرز بازرگان افزایش می یابد وزیر اقتصاد از مرز بازرگان و بازارچه مرزی ساری سو در ماکو بازدید کرد برچسبها سید علی مدنیزاده وزارت اقتصاد پایانه مرز سرو
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