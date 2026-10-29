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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

بازدید وزیر اقتصاد و دارایی از پایانه مرز سرو در ارومیه

بازدید وزیر اقتصاد و دارایی از پایانه مرز سرو در ارومیه

ارومیه - وزیر اقتصاد و دارایی عصر پنجشنبه در جریان سفر به آذربایجان غربی از مرز سرو در ارومیه بازدید کرد.

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کد مطلب 6993752

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