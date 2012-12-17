به گزارش خبرنگار مهر، بعد ازظهر یک روز غم انگیز پاییزی است که پیرمرد راهی سفر دنیای آخرت می‏شود و پیرزن را در این دنیای فانی تنها می‏گذارد، پیرمرد خانه به دوشی که غیر از غم، هدیه‏ای دیگری ندارد که به همسرش عرضه کند؛ و همسر که پیرزنی است کهنسال و متأسفانه کسی را هم در کنار خود نمی‏یابد به ناچار برای هزینه کفن و دفن پیرمرد خانه به دوش به همسایه‏ها پناه می‏برد؛ همسایه‏ها هم که خود از قشر ضعیف جامعه هستند به زحمت مقدار یک میلیون تومان را جمع‏آوری می‏کنند تا هزینه‏های کفن و دفن پیرمرد را پرداخت کنند.

نزدیکترین گورستان به محل زندگی پیرمرد خانه به دوش، آرامستان امامزاده عبدالله(ع) روستای علی‏آبادگونه که در جوار شهر محمدشهر کرج قرار دارد است، در نتیجه جسد پیرمرد به آن سو روانه می‏شود...

اما متأسفانه ساعاتی بعد مصداق ضرب‏المثل "میت بر روی زمین ماند " قدمای ما، در آرامستان به وقوع می‏پیوندد زیرا آنچه که مدیریت آرامستان مذکور درباره قیمت قبر متذکر می‏شود قبری با قیمت سه و نیم تا چهار میلیون تومان است و به غیر از آن نیز به همسایه‏ها گوشزد می‏شود که دفن اموات در این محل ممنوع است.

در واقع همسایه‏ها درمیابند که با بالا رفتن قیمت قبور این سیاست دنبال می‏شود که از رغبت مردم به دفن امواتشان در اطراف امامزاده‏ها کاسته شود و دفن اموات به قبرستان‏های دیگری سپرده شود.

به هرترتیب جریان کفن و دفن پیرمرد با کمک اهالی محل زندگی پیرمرد ختم به خیر می‏شود و جسد برای دفن به آرامستان امامزاده بی بی سکینه ماهدشت کرج منتقل می‏شود. اما سوال اینجاست که سرنوشت پیرزن خانه به دوش به کجا خواهد انجامید و شاید هم سرنوشت هریک از ما؟ آیا پس از آنکه برج‏های میلیاردی سر به آسمان رسانده‏اند قیمت قبرها نیز همین رویه را در اعماق زمین دنبال خواهند کرد؟

تعرفه ‏مشخصی در رابطه با قیمت قبرها وجود ندارد

اسکندر صلاحی یکی از ساکنان در شهرک ولدآباد محمدشهر است یعنی شهرکی که در جوار آرامستان امامزاده عبدالله(ع) واقع شده است. او در گفتگو با خبرنگار مهر به افزایش ناگهانی قبرها اشاره می‏کند و می‏گوید: تا چهار پنج سال پیش قیمت قبرها در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) در حدود 200 تا 250 هزار تومان بود که پس از آن نیز قیمت در حدود دو برابر یعنی به 500 هزار تومان رسید و امروز نیز قیمت قبر در محل مذکور با قیمتی بالغ بر سه و نیم تا چهار میلیون خریداری می‏شود، به غیر از این هزینه‏ها نیز باید به دهیاری روستای علی‏آبادگونه عوارضی پرداخت شود.

صلاحی ادامه می‏دهد: این درحالی است که به تازگی با همین قیمت‏ها هم به کسی اجازه داده نمی‏شود که فوت شده خود را دفن کند و اعلام کرده‏اند که دفن اموات در محل مذکور ممنوع است. در این شرایط برنامه و تعرفه مشخصی که به مردم اطلاع داده باشند نیز وجود ندارد.

وی با بیان اینکه برای حل مشکل قیمت قبر و کمبود جا در جنوب شهرستان کرج نیاز به مساعدت مدیریت استانی احساس می‏شود، می‏افزاید: از مسئولان خواهش ‏می‏کنیم که اگر قرار است کسی فوت شده‏اش را برای دفن به آرامستان امامزاده عبدالله(ع) ببرد یا نبرد با مردم اتمام حجت کنند تا تکلیف مردم روشن شود زیرا این قبرستان فقط به مردم منطقه متعلق نیست و برای مثال مردم اموات خود را از تمام شهرهای کرج و تهران نیز به این محل منتقل می‏کنند.

مسئولان پاسخ روشنی نمی دهند

احمد اصلانی یکی دیگر از ساکنان شهرک ولدآباد محمدشهر است، او نیز در همین رابطه به خبرنگار مهر می‏گوید: برای اینکه مسئولان اوقاف، شهرداری و دیگر دستگاه‏های ذیربط پاسخ روشنی را در خصوص وضعیت قیمت قبرها و همچنین دفن کردن یا نکردن اموات در برخی از آرامستان‏ها ‏بدهند بارها به اتفاق معتمدین محلی پیگیری کرده‏ایم اما متاسفانه پاسخ روشنی دریافت نمی‏شود.

اصلانی می‏افزاید: در واقع اصلاً مشخص نیست که سود فروش قبرهای میلیونی به جیب چه کسانی می‏رود و انگیزه مسئولان برای افزایش قیمت قبور چیست؟

وی عنوان می‏کند: به گفته برخی از مسئولان پیش از این طرحی پیشنهاد شده بود مبنی بر اینکه قرار است در اطراف شهر اشتهارد زمینی برای ساخت یک آرامستان اختصاص داده شود که متاسفانه تاکنون پیگیری خاصی در این مورد مشاهده نشده تا حداقل از این طریق مشکلات کاسته شود.

برخی با نفوذی که دارند شامل تخفیف می‏شوند

اصلانی در ادامه توضیحاتش می‏گوید: باید توجه داشت که در اینجا فقط قیمت قبر مطرح نیست و اگر خرج‏هایی مثل خرج بیمارستان و هزینه های مراسم‏یک متوفی را نیز محسوب کنیم، برای یک فوت شدهمبلف بالایی هزینه کرد که با توجه به اینکه 70 درصد این منطقه از قشری هستند که زیر خط فقر محسوب می‏شوند بسیار سخت است که بتوانند چنین هزینه‏هایی را بپردازند.

به گفته این شهروند در رابطه با قیمت قبرها برخی با نفوذی که دارند شامل تخفیف‏های فوق‏العاده‏ای می‏شوند و متاسفانه برخی که از این قدرت نفوذ بی‏بهره‏اند باید هزینه‏ها و فیش‏ها را تمام و کمال بپردازند تا بتوانند فوت شده‏شان را دفن کنند.

ممنوعیت دفن اموات و اخذ عوارض واقعیت دارد

دهیار روستای علی‏آباد گونه نیز با تائید ممنوعیت دفن اموات در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) ابراز می دارد: باید توجه داشت که روستای علی‏آبادگونه نباید جورکش مناطق دیگر باشد و هر شهری باید مکانی برای آرامستان خود پیش‏بینی کند.

داریوش وکیلی در خصوص قیمت‏های میلیونی اعلام شده در خصوص قبور نیز توضیح می‏دهد: به هیچ وجه تمام این مبالغ برای دهیاری علی‏آباد نیست و اگر هم درصدی به این دهیاری تعلق می‏گیرد طبق مصوبات موجود است و معمولاً در جاهای دیگر نیز این عوارض محاسبه می‏شود.

وکیلی با بیان اینکه «ما فقط یکسال دیگر می‏توانیم پذیرای اموات برای دفن باشیم»، افزود: علی‏آباد برای دفن اموات خود مشکلی از بابت جا و مسائل دیگر ندارد زیرا این روستا با جمعیت شش هزار نفری‏اش، در سال بیش از پنج یا شش فوتی ندارد.

این مسئول در ادامه می گوید: متأسفانه بعضی از افراد به اصرار می‏خواهند که متوفی آنها در محل آرامستان امامزاده عبدالله دفن شود و واقعیات موجود از قبیل اینکه ساکنین روستای‏علی‏آبادگونه با چه مشکلاتی در این رابطه دست و پنجه گرم می‏کنند را نیز باور ندارند، مثلاً منازل ساکنان این روستا تنها 25 متر با قبرستان فاصله دارد و فقط همین موضوع به خودی خود باعث بسیاری از ناراحتی‏ها می‏شود. ضمناً مسئولان شهرهایی مثل محمدشهر که خواهان تعدیل قیمت‏ها و تسهیل موانع موجود هستند چه اقدام خاصی را برای این روستا انجام داده است که چنین اظهار نظرهایی را می کنند؟

افزایش 400 تا 500 درصدی قیمت قبور غیرمنطقی است

رییس شورای شهر محمدشهر کرج نیز در این رابطه تصریح می‏‏کند: افزایش قیمت قبور در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) که در حدود 400 تا 500 درصد رشد داشته است به هیچ وجه منطقی نیست و حتی با تورمی که امروز وجود دارد نیز همخوانی ندارد.

نادر ایزدبین عنوان می‏‏کند: در چند ماه گذشته شهروندان محمدشهر اعتراضاتی را نسبت به افزایش قیمت قبور در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) که در روستای علی آباد گونه و در جوار محمدشهر واقع است را به اعضای شورا و شهردار محمدشهر داشته‏اند، این درحالی است که مسئولان محمدشهر در این خصوص پیگیری‏های مشخصی را انجام داده‏اند و تصمیم اصلی برای حل مشکل مزبور که طرحی است برای ساخت آرامستان جدید مربوط به مدیریت ارشد استانی می‏شود.

عملیاتی کردن طرح آرامستان جدید نیازمند مجوز استانی است

رئیس شورای شهر محمدشهر در ادامه سخنانش توضیح می‏دهد: در واقع برای عملیاتی کردن طرح آرامستان جدید نیاز به مجوز مدیریت استانی است و نباید مسئولان محمدشهر را در این خصوص به کوتاهی کردن در پیگیری متهم کرد.

وی تشریح می‏کند: مسئله دیگری که در این باره وجود دارد برمی‏گردد به سخنان برخی از مسئولان محترم در روستای علی‏آبادگونه مبنی بر اینکه چون شهرداری و شورای محمدشهر اقدامات خاصی را در جهت آبادانی این روستا انجام نداده‏اند باید در خصوص دفن اموات شهروندان این شهر هم تجدید نظر شود، این در حالی است که شهرداری و شورای محمدشهر تاکنون خدمات ارزنده‏ای را برای عمران روستای علی‏آبادگونه انجام داده اند و اسناد تمامی آنها نیز موجود است.

ایزدبین اظهار امیدواری کرد که با مساعدت مسئولان اداره اوقاف وامورخیریه و همچنین دستگاه‏های ذیربط مشکل ممنوعیت دفن اموات شهروندان محمدشهر در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) حل شود و نیز قیمت قبور در این آرامستان نیز با توجه به اینکه اکثریت قشر مردم جنوب شهرستان کرج از طبقه متوسط و ضعیف محسوب می‏شوند تعدیل یابد.

امامزاده‏ها باید تبدیل به قطب فرهنگی شوند نه قبرستان!

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز نیز در همین باره به خبرنگار مهر می‏گوید: امامزاده‏ها باید تبدیل به قطب فرهنگی در هرشهر و منطقه شوند و نه قبرستان، و در این خصوص اگر هم قبری در آرامستان‏های اطراف امامزاده‏ها فروخته شد درآمد حاصل بدون استثنا برای عمران اماکن آن امامزاده هزینه می‏شود.

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی ضمن اشاره به مشکلات و مسائل آرامستان امامزاده عبدالله(ع) و افزایش قیمت قبور در این مکان افزود: متاسفانه اینگونه افزایش قیمت‏ها به نام اوقاف تمام می‏شوند در حالی که اینچنین نیست. همچنین طبق قوانین موجود شهرداری‏ها موظف هستند که در خصوص ساخت آرامستان‏ها اقدام کنند و تاکنون نیز اگر اوقاف کاری را انجام داده به عنوان کمک بوده است.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز اظهار می‏دارد: ما طبق تعرفه‏های مصوب قیمت ‏گذاری قبرها را انجام می‏دهیم و اعلام قیمت چهار یا پنج میلیون برای هر قبر در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) روستای علی آباد گونه درست نیست. قیمت مصوب اوقاف برای قبور در محل مذکور 25 میلیون ریال می‏باشد و در بعضی اوقات نیز این قیمت با 25 درصد تخفیف اعمال می‏شود.

هر کس ساز خود را می زند!

در این زمینه هریک از مسئولان نظرات و انتقادات خود را مطرح می‏کنند و به زعم هریک از آنان نیز نظرات خاص خودشان منطقی است یا در واقع هر کسی ساز خود را میزند. اما همچنان این پرسش مطرح است که بالأخره و تا به کی مسائل و مشکلات کفن و دفن که به واقع در تمام کشور نیز مطرح است می‏خواهد به قوت خود باقی بماند؟ در مورد استان البرز با این وضعیت پیچ در پیچش باید گفت که به حتم مدیریت استانی باید هرچه سریعتر وارد عمل شود و تصمیم گیری قاطعی در این زمینه داشته باشد یا به قول آن شهروند با مردم اتمام حجت کند تا در نتیجه آن هرچه سریعتر مشخص شود که سودهای حاصل از قبور میلیونی به جیب چه کسانی می‏رود و نیز مشخص شود که چرا وقتی اعلام می‏شود در جایی دفن اموات ممنوع است باید بازهم برای قبور اینچنین قیمت‏گذاری ‏شود؟

به راستی رفع مسئله پیچ در پیچ فوق اهمیت بسزایی به خصوص برای قشر ضعیف دارد، و به راستی که در جامعه کنونی پیرمردهای خانه به دوش زیادی و پیرزنان غمخوار فراوانی چه چشم‏ها که به تصمیمات مسئولان ندوخته‏اند و چه فرداهایی که برای خود رقم نزده‏اند... مسئولان محترم و بزرگوار، مبادا که میت‏هابر زمین بمانند!

گزارش : سعید پورمند