به گزارش خبرنگار مهر، بعد ازظهر یک روز غم انگیز پاییزی است که پیرمرد راهی سفر دنیای آخرت میشود و پیرزن را در این دنیای فانی تنها میگذارد، پیرمرد خانه به دوشی که غیر از غم، هدیهای دیگری ندارد که به همسرش عرضه کند؛ و همسر که پیرزنی است کهنسال و متأسفانه کسی را هم در کنار خود نمییابد به ناچار برای هزینه کفن و دفن پیرمرد خانه به دوش به همسایهها پناه میبرد؛ همسایهها هم که خود از قشر ضعیف جامعه هستند به زحمت مقدار یک میلیون تومان را جمعآوری میکنند تا هزینههای کفن و دفن پیرمرد را پرداخت کنند.
نزدیکترین گورستان به محل زندگی پیرمرد خانه به دوش، آرامستان امامزاده عبدالله(ع) روستای علیآبادگونه که در جوار شهر محمدشهر کرج قرار دارد است، در نتیجه جسد پیرمرد به آن سو روانه میشود...
اما متأسفانه ساعاتی بعد مصداق ضربالمثل "میت بر روی زمین ماند " قدمای ما، در آرامستان به وقوع میپیوندد زیرا آنچه که مدیریت آرامستان مذکور درباره قیمت قبر متذکر میشود قبری با قیمت سه و نیم تا چهار میلیون تومان است و به غیر از آن نیز به همسایهها گوشزد میشود که دفن اموات در این محل ممنوع است.
در واقع همسایهها درمیابند که با بالا رفتن قیمت قبور این سیاست دنبال میشود که از رغبت مردم به دفن امواتشان در اطراف امامزادهها کاسته شود و دفن اموات به قبرستانهای دیگری سپرده شود.
به هرترتیب جریان کفن و دفن پیرمرد با کمک اهالی محل زندگی پیرمرد ختم به خیر میشود و جسد برای دفن به آرامستان امامزاده بی بی سکینه ماهدشت کرج منتقل میشود. اما سوال اینجاست که سرنوشت پیرزن خانه به دوش به کجا خواهد انجامید و شاید هم سرنوشت هریک از ما؟ آیا پس از آنکه برجهای میلیاردی سر به آسمان رساندهاند قیمت قبرها نیز همین رویه را در اعماق زمین دنبال خواهند کرد؟
تعرفه مشخصی در رابطه با قیمت قبرها وجود ندارد
اسکندر صلاحی یکی از ساکنان در شهرک ولدآباد محمدشهر است یعنی شهرکی که در جوار آرامستان امامزاده عبدالله(ع) واقع شده است. او در گفتگو با خبرنگار مهر به افزایش ناگهانی قبرها اشاره میکند و میگوید: تا چهار پنج سال پیش قیمت قبرها در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) در حدود 200 تا 250 هزار تومان بود که پس از آن نیز قیمت در حدود دو برابر یعنی به 500 هزار تومان رسید و امروز نیز قیمت قبر در محل مذکور با قیمتی بالغ بر سه و نیم تا چهار میلیون خریداری میشود، به غیر از این هزینهها نیز باید به دهیاری روستای علیآبادگونه عوارضی پرداخت شود.
صلاحی ادامه میدهد: این درحالی است که به تازگی با همین قیمتها هم به کسی اجازه داده نمیشود که فوت شده خود را دفن کند و اعلام کردهاند که دفن اموات در محل مذکور ممنوع است. در این شرایط برنامه و تعرفه مشخصی که به مردم اطلاع داده باشند نیز وجود ندارد.
وی با بیان اینکه برای حل مشکل قیمت قبر و کمبود جا در جنوب شهرستان کرج نیاز به مساعدت مدیریت استانی احساس میشود، میافزاید: از مسئولان خواهش میکنیم که اگر قرار است کسی فوت شدهاش را برای دفن به آرامستان امامزاده عبدالله(ع) ببرد یا نبرد با مردم اتمام حجت کنند تا تکلیف مردم روشن شود زیرا این قبرستان فقط به مردم منطقه متعلق نیست و برای مثال مردم اموات خود را از تمام شهرهای کرج و تهران نیز به این محل منتقل میکنند.
مسئولان پاسخ روشنی نمی دهند
احمد اصلانی یکی دیگر از ساکنان شهرک ولدآباد محمدشهر است، او نیز در همین رابطه به خبرنگار مهر میگوید: برای اینکه مسئولان اوقاف، شهرداری و دیگر دستگاههای ذیربط پاسخ روشنی را در خصوص وضعیت قیمت قبرها و همچنین دفن کردن یا نکردن اموات در برخی از آرامستانها بدهند بارها به اتفاق معتمدین محلی پیگیری کردهایم اما متاسفانه پاسخ روشنی دریافت نمیشود.
اصلانی میافزاید: در واقع اصلاً مشخص نیست که سود فروش قبرهای میلیونی به جیب چه کسانی میرود و انگیزه مسئولان برای افزایش قیمت قبور چیست؟
وی عنوان میکند: به گفته برخی از مسئولان پیش از این طرحی پیشنهاد شده بود مبنی بر اینکه قرار است در اطراف شهر اشتهارد زمینی برای ساخت یک آرامستان اختصاص داده شود که متاسفانه تاکنون پیگیری خاصی در این مورد مشاهده نشده تا حداقل از این طریق مشکلات کاسته شود.
برخی با نفوذی که دارند شامل تخفیف میشوند
اصلانی در ادامه توضیحاتش میگوید: باید توجه داشت که در اینجا فقط قیمت قبر مطرح نیست و اگر خرجهایی مثل خرج بیمارستان و هزینه های مراسمیک متوفی را نیز محسوب کنیم، برای یک فوت شدهمبلف بالایی هزینه کرد که با توجه به اینکه 70 درصد این منطقه از قشری هستند که زیر خط فقر محسوب میشوند بسیار سخت است که بتوانند چنین هزینههایی را بپردازند.
به گفته این شهروند در رابطه با قیمت قبرها برخی با نفوذی که دارند شامل تخفیفهای فوقالعادهای میشوند و متاسفانه برخی که از این قدرت نفوذ بیبهرهاند باید هزینهها و فیشها را تمام و کمال بپردازند تا بتوانند فوت شدهشان را دفن کنند.
ممنوعیت دفن اموات و اخذ عوارض واقعیت دارد
دهیار روستای علیآباد گونه نیز با تائید ممنوعیت دفن اموات در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) ابراز می دارد: باید توجه داشت که روستای علیآبادگونه نباید جورکش مناطق دیگر باشد و هر شهری باید مکانی برای آرامستان خود پیشبینی کند.
داریوش وکیلی در خصوص قیمتهای میلیونی اعلام شده در خصوص قبور نیز توضیح میدهد: به هیچ وجه تمام این مبالغ برای دهیاری علیآباد نیست و اگر هم درصدی به این دهیاری تعلق میگیرد طبق مصوبات موجود است و معمولاً در جاهای دیگر نیز این عوارض محاسبه میشود.
وکیلی با بیان اینکه «ما فقط یکسال دیگر میتوانیم پذیرای اموات برای دفن باشیم»، افزود: علیآباد برای دفن اموات خود مشکلی از بابت جا و مسائل دیگر ندارد زیرا این روستا با جمعیت شش هزار نفریاش، در سال بیش از پنج یا شش فوتی ندارد.
این مسئول در ادامه می گوید: متأسفانه بعضی از افراد به اصرار میخواهند که متوفی آنها در محل آرامستان امامزاده عبدالله دفن شود و واقعیات موجود از قبیل اینکه ساکنین روستایعلیآبادگونه با چه مشکلاتی در این رابطه دست و پنجه گرم میکنند را نیز باور ندارند، مثلاً منازل ساکنان این روستا تنها 25 متر با قبرستان فاصله دارد و فقط همین موضوع به خودی خود باعث بسیاری از ناراحتیها میشود. ضمناً مسئولان شهرهایی مثل محمدشهر که خواهان تعدیل قیمتها و تسهیل موانع موجود هستند چه اقدام خاصی را برای این روستا انجام داده است که چنین اظهار نظرهایی را می کنند؟
افزایش 400 تا 500 درصدی قیمت قبور غیرمنطقی است
رییس شورای شهر محمدشهر کرج نیز در این رابطه تصریح میکند: افزایش قیمت قبور در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) که در حدود 400 تا 500 درصد رشد داشته است به هیچ وجه منطقی نیست و حتی با تورمی که امروز وجود دارد نیز همخوانی ندارد.
نادر ایزدبین عنوان میکند: در چند ماه گذشته شهروندان محمدشهر اعتراضاتی را نسبت به افزایش قیمت قبور در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) که در روستای علی آباد گونه و در جوار محمدشهر واقع است را به اعضای شورا و شهردار محمدشهر داشتهاند، این درحالی است که مسئولان محمدشهر در این خصوص پیگیریهای مشخصی را انجام دادهاند و تصمیم اصلی برای حل مشکل مزبور که طرحی است برای ساخت آرامستان جدید مربوط به مدیریت ارشد استانی میشود.
عملیاتی کردن طرح آرامستان جدید نیازمند مجوز استانی است
رئیس شورای شهر محمدشهر در ادامه سخنانش توضیح میدهد: در واقع برای عملیاتی کردن طرح آرامستان جدید نیاز به مجوز مدیریت استانی است و نباید مسئولان محمدشهر را در این خصوص به کوتاهی کردن در پیگیری متهم کرد.
وی تشریح میکند: مسئله دیگری که در این باره وجود دارد برمیگردد به سخنان برخی از مسئولان محترم در روستای علیآبادگونه مبنی بر اینکه چون شهرداری و شورای محمدشهر اقدامات خاصی را در جهت آبادانی این روستا انجام ندادهاند باید در خصوص دفن اموات شهروندان این شهر هم تجدید نظر شود، این در حالی است که شهرداری و شورای محمدشهر تاکنون خدمات ارزندهای را برای عمران روستای علیآبادگونه انجام داده اند و اسناد تمامی آنها نیز موجود است.
ایزدبین اظهار امیدواری کرد که با مساعدت مسئولان اداره اوقاف وامورخیریه و همچنین دستگاههای ذیربط مشکل ممنوعیت دفن اموات شهروندان محمدشهر در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) حل شود و نیز قیمت قبور در این آرامستان نیز با توجه به اینکه اکثریت قشر مردم جنوب شهرستان کرج از طبقه متوسط و ضعیف محسوب میشوند تعدیل یابد.
امامزادهها باید تبدیل به قطب فرهنگی شوند نه قبرستان!
مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز نیز در همین باره به خبرنگار مهر میگوید: امامزادهها باید تبدیل به قطب فرهنگی در هرشهر و منطقه شوند و نه قبرستان، و در این خصوص اگر هم قبری در آرامستانهای اطراف امامزادهها فروخته شد درآمد حاصل بدون استثنا برای عمران اماکن آن امامزاده هزینه میشود.
حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی ضمن اشاره به مشکلات و مسائل آرامستان امامزاده عبدالله(ع) و افزایش قیمت قبور در این مکان افزود: متاسفانه اینگونه افزایش قیمتها به نام اوقاف تمام میشوند در حالی که اینچنین نیست. همچنین طبق قوانین موجود شهرداریها موظف هستند که در خصوص ساخت آرامستانها اقدام کنند و تاکنون نیز اگر اوقاف کاری را انجام داده به عنوان کمک بوده است.
مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز اظهار میدارد: ما طبق تعرفههای مصوب قیمت گذاری قبرها را انجام میدهیم و اعلام قیمت چهار یا پنج میلیون برای هر قبر در آرامستان امامزاده عبدالله(ع) روستای علی آباد گونه درست نیست. قیمت مصوب اوقاف برای قبور در محل مذکور 25 میلیون ریال میباشد و در بعضی اوقات نیز این قیمت با 25 درصد تخفیف اعمال میشود.
هر کس ساز خود را می زند!
در این زمینه هریک از مسئولان نظرات و انتقادات خود را مطرح میکنند و به زعم هریک از آنان نیز نظرات خاص خودشان منطقی است یا در واقع هر کسی ساز خود را میزند. اما همچنان این پرسش مطرح است که بالأخره و تا به کی مسائل و مشکلات کفن و دفن که به واقع در تمام کشور نیز مطرح است میخواهد به قوت خود باقی بماند؟ در مورد استان البرز با این وضعیت پیچ در پیچش باید گفت که به حتم مدیریت استانی باید هرچه سریعتر وارد عمل شود و تصمیم گیری قاطعی در این زمینه داشته باشد یا به قول آن شهروند با مردم اتمام حجت کند تا در نتیجه آن هرچه سریعتر مشخص شود که سودهای حاصل از قبور میلیونی به جیب چه کسانی میرود و نیز مشخص شود که چرا وقتی اعلام میشود در جایی دفن اموات ممنوع است باید بازهم برای قبور اینچنین قیمتگذاری شود؟
به راستی رفع مسئله پیچ در پیچ فوق اهمیت بسزایی به خصوص برای قشر ضعیف دارد، و به راستی که در جامعه کنونی پیرمردهای خانه به دوش زیادی و پیرزنان غمخوار فراوانی چه چشمها که به تصمیمات مسئولان ندوختهاند و چه فرداهایی که برای خود رقم نزدهاند... مسئولان محترم و بزرگوار، مبادا که میتهابر زمین بمانند!
گزارش : سعید پورمند
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