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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

گزارش خبری/

آتش نشانی حادثه فنی حرفه‌ای را بررسی می کند/لزوم کنترل سیستم نشت گاز در خانه ها و مراکز

آتش نشانی حادثه فنی حرفه‌ای را بررسی می کند/لزوم کنترل سیستم نشت گاز در خانه ها و مراکز

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیر کل حوادث غیر مترقبه استانداری اصفهان با اشاره به حادثه ای که روز گذشته باعث مسمومیت 47 نفر در مرکز فنی و حرفه ای استان اصفهان شد، گفت: خوشبختانه این حادثه به خوبی مدیریت شد و کارشناسان آتش نشانی نیز در حال بررسی علت این حادثه هستند.

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه با حضور به موقع نیروهای اورژانس و اعزام یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و چندین دستگاه آمبولانس به محل حادثه موضوع مدیریت شد.

وی ادامه داد: علت حادثه در حال بررسی است که نشت گاز منواکسید کربن یا لوازم آرایشی باعث وقوع این حادثه شده است.

شیشه فروش تصریح کرد: در هر صورت موضوع کنترل شد.

مدیرکل حوادث غیر مترقبه استانداری اصفهان در ادامه گفت: در خصوص نشت گاز منواکسید کربن بارها تذکرات لازم داده شده است و باید در تمام مراکز و خانه‌ها این موضوع کنترل شود و خوشبختانه در هر صورت این حادثه کنترل شد.

اعزام بیش از 20 دستگاه آمبولانس به فنی حرفه‌ای اصفهان

به گزارش مهر، در اثر مسمومیت 52 نفر در فنی و حرفه ای یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، دو واحد امداد موتوری و 20 دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام که 47 نفر از آنها به مراکز درمانی منتقل و 5 نفر نیز بصورت سرپایی در محل درمان شدند.

هنوز علت اصلی این علایم مشخص نشده و عوامل آتش نشانی در حال بررسی علت حادثه هستند.　

کد مطلب 1767147

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