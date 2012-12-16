منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه با حضور به موقع نیروهای اورژانس و اعزام یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و چندین دستگاه آمبولانس به محل حادثه موضوع مدیریت شد.

وی ادامه داد: علت حادثه در حال بررسی است که نشت گاز منواکسید کربن یا لوازم آرایشی باعث وقوع این حادثه شده است.

شیشه فروش تصریح کرد: در هر صورت موضوع کنترل شد.

مدیرکل حوادث غیر مترقبه استانداری اصفهان در ادامه گفت: در خصوص نشت گاز منواکسید کربن بارها تذکرات لازم داده شده است و باید در تمام مراکز و خانه‌ها این موضوع کنترل شود و خوشبختانه در هر صورت این حادثه کنترل شد.

اعزام بیش از 20 دستگاه آمبولانس به فنی حرفه‌ای اصفهان

به گزارش مهر، در اثر مسمومیت 52 نفر در فنی و حرفه ای یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، دو واحد امداد موتوری و 20 دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام که 47 نفر از آنها به مراکز درمانی منتقل و 5 نفر نیز بصورت سرپایی در محل درمان شدند.

هنوز علت اصلی این علایم مشخص نشده و عوامل آتش نشانی در حال بررسی علت حادثه هستند.