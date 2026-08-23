«کارآگاه علوی» چگونه شروع شد؟؛ بهنام تشکر در شمایلی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «کارآگاه علوی» محصول جدید سیمافیلم با حضور بهنام تشکر در نقش کارآگاه جمعه شب ها ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما روی آنتن می رود. این سریال را سیدجمال سیدحاتمی کارگردانی کرده است و در ادامه فصل های قبلی این مجموعه است که فضایی نوستالژیک برای مخاطب داشت. در ادامه نگاهی به شروع اولین قسمت از این سریال داریم.

بهنام تشکر در شمایلی متفاوت

با شروع تیتراژ و در دقایق ابتدایی شمایل ظاهری بهنام تشکر را می بینیم و بعد دوربین به تدریج روی صورت و دیالوگ های او می رود تا مخاطب را با شخصیتی همراه کند که پیش از این کمدی هایش در ذهنش باقی مانده است. حرکت آرام کاراکتر کارآگاه در خیابان، نشستنش در کالسکه و بعد رسیدن به دفتر کارش و چند لحظه دیدن صورت او همان ابتدا جلوی تداعی نقش های کمدی بهنام تشکر را می گیرد و شمایلی تازه از او رو می کند. مخاطب با چهره ای جدی و کمی مرموز رو به رو می‌شود. ادامه قسمت اول در همان ۱۵ دقیقه ابتدایی، به ماجرای یک پرونده جنایی می رسد و دیالوگ های بهنام تشکر با دستیارش یا سوال کردن ها برای جویا شدن گزارش حادثه، مخاطب را با شخصیت کاراگاهی با کاراکتری متفاوت و متمایز از نقش های پیشین تشکر آشنا می کند.

ریتم مناسب در قسمت اول

سریال با ریتم مناسبی جلو می رود، شخصیت ها معرفی و خرده قصه ها همراه با بازیگران مختلف طرح می شوند. سریال همان ابتدای قصه به اولین پرونده هم ورود می کند. ارتباط کارآگاه با احمد نجفی یا همان کاراگاه فصل های قبل هم در دو سه دقیقه مشخص می شود وقتی بهنام تشکر نزد احمد نجفی که در فصل های قبل نقش کارآگاه علوی را بازی می کرد، می رود. او حالا نقش عموی تشکر را دارد و ارتباط کارآگاه جدید و قدیم برای مخاطب تعریف می شود.

پیشروی قصه در شب فضاسازی مناسب تری برای یک قصه معمایی می دهد. ضمن اینکه فیلمبرداری در روز در شهرک غزالی و دکورهای آن برای مخاطب آشکار شده است و رفتن به شب می تواند تا حدی بکر بودن و رمزآمیزی فضاسازی ها را بیشتر کند.

موسیقی برگ برنده

موسیقی نقشی مکمل در فضاسازی و پیشروی قصه و فضای معمایی سریال دارد که بر عهده فرید سعادتمند بوده است. سعادتمند البته پیش از این سابقه ساخت آثار شاخصی در فضای سیاسی هم داشته است که از جمله آنها می توان به سریال های «ارمغان تاریکی» و «پروانه» اشاره کرد. حضور او در این سریال هم باعث شده است موسیقی به مثابه کاراکتری در فیلم نقش داشته باشد و به اثر کمک فزاینده ای کند.

قسمت اول «کاراگاه علوی» در مجموع شروع خوبی داشت و با توجه به ریسکی که به نظر می رسید احیای این برند نوستالژیک با آن مواجه باشد، توانست افتتاحیه موفقیت آمیزی را تجربه کند. باید دید این قصه در ادامه چقدر به یک سریال معمایی ویژه تبدیل خواهد شد و کاراکتر بهنام تشکر او را با نقش تازه اش ماندگار می کند؟