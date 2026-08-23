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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

هفته همدان روایتگر هویت تمدنی و تاریخی این دیار است

هفته همدان روایتگر هویت تمدنی و تاریخی این دیار است

همدان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با تاکید بر جایگاه والای استان گفت: هفته همدان تنها مناسبتی تقویمی نیست بلکه فرصتی برای تبیین و روایت عمق فرهنگی، دینی و تاریخی این شهر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی یکشنبه در آیین روایت «شکوه ماندگار» ضمن گرامیداشت هفته وحدت، هفته دولت و روز همدان، اظهار کرد: هفته همدان که در سال‌های اخیر با سالروز میلاد حکیم هزاره‌ها، بوعلی‌سینا، هم‌زمان شده است، فرصتی مغتنم برای معرفی داشته‌ها و ظرفیت‌های کم‌نظیر این سرزمین به شمار می‌رود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای گرامیداشت این ایام افزود: امسال مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری با مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی استان تدارک دیده شده که در قالب هفته همدان به اجرا در می‌آید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان از برگزاری ۶ همایش تخصصی در این هفته خبر داد و تصریح کرد: محور اصلی این برنامه‌ها معرفی ظرفیت‌ها و ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی استان است، ما به دیرینگی و جایگاه ممتاز شهرمان افتخار می‌کنیم و وظیفه داریم این پیشینه درخشان را با نگاهی نو به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

جوادی در پایان ضمن قدردانی از اهالی فرهنگ و هنر استان، از همکاری ویژه «خانه شعر و ادب همدان» در برگزاری برنامه‌های هفته همدان تقدیر کرد و بر تداوم این‌گونه حرکت‌های فرهنگی در راستای ارتقای نشاط اجتماعی و هویت‌بخشی تاکید ورزید.

کد مطلب 6924613

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