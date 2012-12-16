حضور در شورای پروانه ساخت در حوزه اختیارات شمقدری است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال شورجه کارگردان سینما که به عنوان یکی از نمایندگان جامعه صنفی تهیه کنندگان به همراه عباس بابویهی در شورای پروانه ساخت حضور دارد، با بیان این مطلب به چگونگی حضور کارشناسان سینمایی در این شورا اشاره کرد و گفت: چگونگی حضور و یا عدم حضور نمایندگان جامعه صنفی تهیه کنندگان در شورای پروانه ساخت در حوزه اختیارات رئیس سازمان سینمایی است و وی دو نماینده را برای حضور در شورای پروانه ساخت دعوت می کند.

وی در ادامه افزود: در گذشته خانه سینما نمایندگانی را انتخاب می کرد و برای حضور در شورای پروانه ساخت معرفی می‌شدند،اما در شرایط فعلی جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی بنا به صلاحدید خود، من و عباس بابویهی را برای حضور در شورای پروانه ساخت دعوت کرده است.

عضو نماینده جامعه صنفی تهیه کنندگان در ادامه افزود: اما من درخواست کرده ام که طبق سالهای گذشته عمل کنند و طبق روال نمایندگان از اصناف سینمایی معرفی شوند. ضمن اینکه قرار نیست من و بابویهی نمایندگان ثابت در این شورا باشیم. برهمین اساس قرار است مراسم تقدیر و تشکر از کارشناسانی که دراین شورا حضور داشته اند انجام شود تا جای هیچ گونه سوء تفاهمی باقی نماند.

شورجه در پایان افزود: در مراسمی که قرار است به همین منظور بگیرند تغییر و تحولات جدید اعلام می شود و قرار است از این پس صدور پروانه ساخت به امضای جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی و پروانه نمایش به امضای شخص وزیر ارشاد برسد.