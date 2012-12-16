ارسال بیش از 500 شعر و ترانه به دبیرخانه جایزه ادب و هدایت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدی دبیرعلمی نخستین جایزه ادب و هدایت با اعلام این خبر گفت: نخستین جایزه ادب و هدایت در بخش‌های شعر و ترانه شاهد حضور پررنگ شاعران سراسر کشور بوده است. به گونه‌ای که تا به حال 575 شعر و ترانه در مدح امام دهم شیعیان(ع) و محکوم کردن بی‌حرمتی‌های صورت گرفته به ساحت این امام همام به دبیرخانه جایزه ارسال شده است.



وی افزود: این جایزه، ویژه تکریم و معرفی نقش و جایگاه ابعاد شخصیتی امام هادی(ع) است که در 6 بخش شعر، داستان کوتاه، متن ادبی، ترانه، فیلمنامه و نمایشنامه برگزار خواهد شد و هنرمندان سراسر کشور تا 9 دی‌ماه فرصت دارند آثار خود را به نشانی وی افزود: این جایزه، ویژه تکریم و معرفی نقش و جایگاه ابعاد شخصیتی امام هادی(ع) است که در 6 بخش شعر، داستان کوتاه، متن ادبی، ترانه، فیلمنامه و نمایشنامه برگزار خواهد شد و هنرمندان سراسر کشور تا 9 دی‌ماه فرصت دارند آثار خود را به نشانی الکترونیکی info@adabfest.ir و یا از طریق پست به دبیرخانه این جایزه به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان دوازدهم، شماره 3 ، حوزه هنری استان تهران ارسال کنند.

نخستین جایزه هنری ادب و هدایت به همت حوزه هنری استان تهران و مشارکت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و جامعه ابرار دی ماه سال جاری برگزار می‌شود.

