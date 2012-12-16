  1. فرهنگ و ادب
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۷

ارسال بیش از 500 شعر و ترانه به دبیرخانه جایزه ادب و هدایت

ارسال بیش از 500 شعر و ترانه به دبیرخانه جایزه ادب و هدایت

شاعران کشور تاکنون بیش از 500 شعر و ترانه به نخستین جایزه ادب و هدایت ارسال کردند و مهلت دریافت آثار تا 9 دی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدی دبیرعلمی نخستین جایزه ادب و هدایت با اعلام این خبر گفت: نخستین جایزه ادب و هدایت در بخش‌های شعر و ترانه شاهد حضور پررنگ شاعران سراسر کشور بوده است. به گونه‌ای که تا به حال 575 شعر و ترانه در مدح امام دهم شیعیان(ع) و محکوم کردن بی‌حرمتی‌های صورت گرفته به ساحت این امام همام به دبیرخانه جایزه ارسال شده است.

وی افزود: این جایزه، ویژه تکریم و معرفی نقش و جایگاه ابعاد شخصیتی امام هادی(ع) است که در 6 بخش شعر، داستان کوتاه، متن ادبی، ترانه، فیلمنامه و نمایشنامه برگزار خواهد شد و هنرمندان سراسر کشور تا 9 دی‌ماه فرصت دارند آثار خود را به نشانی الکترونیکی info@adabfest.ir  و یا از طریق پست به دبیرخانه این جایزه به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان دوازدهم، شماره 3 ، حوزه هنری استان تهران ارسال کنند.
 
نخستین جایزه هنری ادب و هدایت به همت حوزه هنری استان تهران و مشارکت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و جامعه ابرار دی ماه سال جاری برگزار می‌شود.
 
کد مطلب 1767289

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