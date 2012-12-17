ایران توانایی برتر شدن در منطقه از نظر سلول های بنیادی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد واسعی روز یکشنبه در جریان بازدید از مرکز پژوهش و کاربرد سلول های بنیادی دانشکده پزشکی در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: با توجه به اینکه کشورهای منطقه در زمینه سلول های بنیادی قوی هستند، انتظار می رود در راستای برتر شدن ایران، سرعت رشد فعالیت های تحقیقاتی در این زمینه افزایش یابد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 37 دانشگاه کشور در زمینه سلول های بنیادی طرح می دهند و فعالیت می کنند.

دبیر ستاد توسه فناوری سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه، گفت: کرمان پهناورترین استان کشور است و امیدواریم با سرمایه‌گذاری ستاد و کمک‌های دانشگاه بتوانیم این علم و فناوری را در استان کرمان رشد دهیم و این استان را به عنوان یک قطب درمان سلول‌های بنیادی معرفی کنیم.

وی افزود: یکی از موارد مهم سلول درمانی برای انسان بحث پیوند مغز استخوان و استفاده از سلول‌های بنیادی خون‌ساز است و ما در کشور مراکزی که سلول درمانی در آنها صورت می‌گیرد، کم داریم.

واسعی گفت: یکی از اهداف ما در کرمان احداث یک مرکز در زمینه سلول های بنیادی بود که خوشبختانه با حمایت هایی از سوی ستاد صورت گرفت این امر محقق شد.

وی با بیان اینکه سلول درمانی سبب نجات بیماران از سرطان و بیماری‌های ژنتیکی می‌شود، بیان کرد: استان کرمان در زمینه سلول‌های بنیادی فعلا به عنوان یک طفل نوپایی است که خیلی دوست دارد راه بیفتد و علاقمندی را در مسئولان و دانشگاهیان و می‌بینیم و هنوز فعالیت‌های آن چنانی در این زمینه نداشته است.

