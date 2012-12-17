  1. بین الملل
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۹:۳۱

فیدل کاسترو نامزد نمایندگی مجلس شد

فیدل کاسترو نامزد نمایندگی مجلس شد

رهبر سابق کوبا نامزد نمایندگی در مجلس این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اخبار شب گذشته تلویزیون کوبا اعلام کرد که "فیدل کاسترو" رهبر انقلاب این کشور ریاست لیست 25 نفره ای را برعهده دارد که نامزد نمانیدگی مجلس هستند.  

کاسترو در سال 2008 میلادی یعنی زمانی که رهبری کوبا کناره گیری کرد نیز به عنوان نماینده مجلس معرفی شده بود.

علاوه بر فیدل کاسترو هشتاد و شش ساله، برادرش رائول هشتاد و یک ساله که رییس جمهور کنونی نیز مجدداً برای عضویت در مجلس ملی نامزد شده است. ثبت نام برای نامزدی، نخستین مرحله برای انتخاب مجدد رائول کاسترو به عنوان رییس جمهور برای یک دوره پنج ساله دیگر محسوب می شود.

کد مطلب 1768149

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