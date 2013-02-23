رائول از رهبری کوبا کناره گیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "رائو کاسترو" که انتظار می رود بتواند برای 5 سال دیگر رئیس جمهور کوبا باشد با حالت شوخی به خبرنگاران گفت که می خواهد از این سمت کناره گیری کند.

رائول در ادامه سخنان خود هیچ اشاره ای به اینکه چه زمانی از این پست کناره گیری می کند، نکرد.

رئیس جمهور کوبا که در دیدار با "دیمیتری مدودف" نخست وزیر روسیه این سخنان را اظهار می کرد، در ادامه از خبرنگاران خواست تا تمرکز ویژه ای روی نشست مجمع ملی کوبا که فردا یکشنبه برگزار می شود داشته باشند.

قرار است در این نشست رئیس جمهور آتی کوبا که به احتمال زیاد شخص رائول کاسترو خواهد بود، انتخاب شود.