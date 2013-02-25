2018 بازنشسته می شوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "رائول کاسترو" شب گذشته و بعد از آنکه مجلس ملی کوبا وی را برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد، عنوان داشت که در پایان این دوره یعنی سال 2018، از سیاست کناره گیری می کند.

در جلسه روز گذشته، مجلس ملی کوبا "میگوئل دیاز کانل" را به عنوان معاون اول رئیس جمهور انتخاب کرد و به احتمال زیاد وی رئیس جمهور بعدی این کشور خواهد بود.

دیازکانل از اعضای یک جریان سیاسی است که در حزب کمونیست کوبا رشد کرده است.

نکته دیگر در مورد جلسه روز گذشته مجلس ملی کوبا این بود که "فیدل کاسترو" نیز برای لحظاتی کوتاه در آن شرکت کرد.