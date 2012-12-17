کاهش آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها نیازمند سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خامسان صبح دوشنبه در جمع اعضای شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بیرجند، ‌با تاکید بر اینکه جوانان و قشر دانشجو بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد مخدر قراردارند،اظهارداشت: در این راستا باید سرمایه گدازی های ویژه ای انجام شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین علل روی آوردن دانشجویان به مواد مخدر بیکار بودن و عدم وجود سرگرمی مناسب در خوابگاه های دانشجویی است، افزود: دراین راستا باید با پیش بینی برنامه های فرهنگی در خوابگاه ها اوقات فراغت دانشجویان به نحو مطلوبی سامندهی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجندبا اشاره به اینکه هم اکنون برگزاری مسابقات کتابخانه ای و کارگاه های آموزشی ازجمله برنامه های در دست اجرای دانشگاه برای دانشجویان است،افزود: در سال تحصیلی جاری250 دانشجو در یک مسابقه کتابخانه حضور داشته و از مهارت های مورد نیاز در زمینه مواد مخدر برخوردار شدند.

وی با اشاره به اینکه این مسابقات و کارگاه هایآموزشی در راستای مهارت های زندگی و راهکارهای مقابله با مواد مخدراست، افزود: مسابقات کتابخانه خاص آشنایی دانشجویان با مواد مخدر برگزارمی شود.

خامسان با شاره به اینکه براساس تصمیم گیری مسئولان دانشگاه، درس اختیاری عمومی در این زمینه نیز برای دانشجویان تدریس می شود، بیان کرد: این روش نیز تاثیر بسزایی در آشنایی دانشجویان با مواد مخدر بویژه مواد مخدر صنعتی دارد.

وی با اشاره به اینکه اشتغال از مهمترین عوامل تاثیرگذار برای ابتلاء جوانان به مواد مخدر است، افزود: در این راستا برنامه کارهای دانشجویی و واگذاری برخی کارهای دانشگاهی به دانشجویان می توان از نزدیک بر فعالیت های دانشجویان نظارت داشته و این آسیب ها را کاهش داد.

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند با تاکید بر اینکه مواد مخدر و آسیب هایاجتماعی در دانشگاه ها باید ساماندهی شود، بیان کرد: افزایش ارتقاء آگاهی و انجام کارهای فرهنگی ازمهمترین اقدامات در این زمینه است.