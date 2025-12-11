دانشگاه بیرجند در مسیر نو شدن؛ از ساخت خوابگاه جدید تا افزایش پژوهش ها

احمد خامسان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مهمترین اولویتهای دانشگاه در سال جاری برای بهبود وضعیت آموزشی و رفاهی دانشجویان گفت: شروع بهسازی ۵۰ کلاس درس به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه در برنامهای دو ساله، تکمیل چهار بلوک (۴۸ واحد) خوابگاه متاهلی، تکمیل خوابگاه صدف ۶ برای اسکان ۲۵۰ دانشجوی دختر که الان در خوابگاههای بیرون پردیس شوکت آباد اسکان دارند، از جمله این اولویتها است.
رییس دانشگاه بیرجند بیان کرد: راه اندازی سالن غذاخوری مکمل زعفران، تکمیل سالن چندمنظوره دختران، تکمیل بوستان شهدای پردیس شوکت آباد و اضافه کردن پارکینگهای مسقف برای پارک خودروها دانشجویان از دیگر برنامههای دانشگاه است.
تمرین مشارکت اجتماعی در ۵۰ انجمن علمی دانشجویی دانشگاه بیرجند
خامسان تأکید کرد: دانشگاه بیرجند دارای ۵۰ انجمن علمی دانشجویی، ۲۵ کانون فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی، دو تشکل دانشجویی، دو هیئت مذهبی است که دانشجویان میتوانند با عضویت در این تشکلهای دانشجویی به تمرین مشارکت اجتماعی و فعالیتهای علمی و فرهنگی بپردازند.
وی افزود: از ابتدای سال تحصیلی جاری نزدیک به ۱۰۰۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی توسط همین تشکلها و دانشجویان عضو این تشکلها انجام شده است و موفقیت در برگزاری این رویدادها حاصل اعتماد دانشگاه به دانشجویان است.
رییس دانشگاه بیرجند اظهار کرد: دانشگاه بیرجند سعی میکند در کنار برگزاری برنامههای ستادی با میدان دادن به دانشجویان و اعتماد به آنها و همچنین احترام به سلیقه آنها از برنامههای دانشجویی حمایت کند.
خامسان تصریح کرد: از طرف دیگر طبق قانون بودجه دانشگاه باید پنج درصد از اعتبارات هزینهای خود را به برنامههای فرهنگی اختصاص دهد که این امر محقق شده است.
افزایش پژوهانه اساتید
رییس دانشگاه بیرجند افزود: در سال جاری افزایش قابل توجهی در پژوهانه اساتید دانشگاه نسبت به سال گذشته ایجاد شده که میتواند به بهبود نسبی حمایت اساتید از پژوهشهای دانشجویان در قالب پایان نامهها و رسالههای دکتری کمک کند.
وی ادامه داد: گرچه بر این باور هستیم که متاسفانه تورم موجود، شرایط انجام پژوهشهای با کیفیت را بسیار دشوار نموده است، اما عزم دانشگاه بر این است که بتواند برای اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، شرایط حمایتی مناسبتری را فراهم آورد.
خامسان اظهار کرد: برگزاری کارگاههای آموزشی در طی سال برای اعضای هیات علمی، توانمند سازی دوره آموزشی ویژه اعضای جدید تا کنون سه دوره در هر شهریور، بازدیدهای علمی داخل و خارج استان، بازنگری در سرفصل دروس در راستای کاربردی کردن و مهارت ورزی آن توسط گروههای آموزشی، توسعه رشتههای جدید و بین رشتهای بر حسب نیاز از جمله مواردی است که در راستای ارتقای کیفیت آموزش انجام شده است.
وی در پاسخ به این سوال که دانشگاه چگونه از تشکلهای دانشجویی و فعالیتهای آزادانه و مسئولانه آنها حمایت میکند، افزود: دانشگاه معمولًا مجموعهای از برنامههای عملی برای تقویت حضور فرهنگی دانشجویان را ارائه میدهد، که از جمله میتوان به حمایت مالی و معنوی از برنامههای دانشجویی) هنر، تولید محتوا، کارگاهها، رویدادهای مناسبتی، ایجاد فضاهای فرهنگی و اعزام دانشجویان به مسابقات و جشنوارههای ملی) رویش، حرکت و (…، حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی و تأمین بودجه فعالیتها اشاره کرد.
خامسان بیان کرد: از دیگر شیوههای حمایت از فعالیتهای دانشجویی میتوان به برگزاری مسابقات علمی، سخنرانیها، کارگاههای تخصصی و مدرسههای مهارتی. حمایت از طرحهای پژوهشی برای دانشجویان علاقه مند، ایجاد مرکز نوآوری، شتاب دهنده و کارآفرینی برای دانشجویان صاحب ایده، تشویق به انتشار مقاله، برگزاری همایشها و تولید محتوای علمی و …فراهم کردن دسترسی به آزمایشگاهها، کارگاهها و مراکز پژوهشی اشاره کرد.
وی تأکید کرد: حمایت از شرکتهای نوپا در مرکز رشد فناوری، فراهم کردن امکان کارورزی پژوهشی در داخل و خارج دانشگاه، برنامههای توانمندسازی و مهارتی برای تقویت مهارتهای فردی و حرفهای دانشجویان و برگزاری دورههای مهارتهای و کارگاههای مهارت نیز مد نظر ما است.
رییس دانشگاه بیرجند همچنین در پاسخ به این سوال که چه سیاستهایی برای بهبود امکانات خوابگاهی، تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویان در نظر گرفته شده است، بیان کرد: در این زمینه میتوان به استفاده از سرمایه و پتانسیل دانشجویی در مدیریت و بهبود شرایط سراهای دانشجویی و کاهش ظرفیت اتاقهای دانشجویی اشاره کرد.
تجهیز ورودی سراهای دانشجویی به گیت های تشخیص چهره
خامسان به اشاره به اینکه بهبود فضاهای خوابگاه و همچنین بهبود ظاهر سراهای دانشجویی یکی از موارد و اولویتهای اصلی است، گفت: تجهیز ورودی سراهای دانشجویی به گیت های تشخیص چهره جهت ورود و خروج، بروزرسانی تجهیزات خوابگاهی از قبیل کمد، موکت، یخچال، ماشین لباسشویی، تعمیر و به روز رسانی زیر ساخت تأسیسانی و عمرانی سراهای دانشجویی و بهبود دسترسی به اینترنت پرسرعت و افزایش تجهیزات و وسایل ورزشی در سراهای دانشجویی را مد نظر داشتهایم.
وی تأکید کرد: در حوزه خدمات رفاهی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی دانشجویان که همواره یکی از دغدغهها بوده است راه اندازی سامانه پیگیری وضعیت دانشجویان مورد نیاز به حمایت توسط مرکز مشاوره و افزایش سرمایه صندوق خیریه رفاه دانشجویان با کمک بنیاد حامیان دانشگاه را داشتهایم.
رییس دانشگاه بیرجند یادآور شد: معرفی طرحهای حمایتی برای اسکان، تغذیه و فعالیتهای دانشجویی با اولویت اقشار کم درآمد نیز از دیگر مسائل مورد پیگیری بوده است.
نظر شما