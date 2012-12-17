صبر مردم حلب لبریز شد/ ارتش سوریه تروریستها را سرکوب کند

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع سوری از برگزاری تظاهرات در محله السبیل شهر حلب علیه گروههای تروریستی خبر دادند.



در این تظاهرات، مردم خواستار بیرون راندن تروریستها از شهر حلب و بازگشت امنیت و آرامش به آن شدند.



منابع سوری همچنین از کشته شدن شماری از تروریستها در زملکا و دیرالزور خبر دادند.



ساکنان محله السبیل شهر حلب با برگزاری تظاهراتی گسترده، حمایت خود را از عملیات ارتش سوریه علیه گروههای تروریستی مسلح اعلام و بر ضرورت اخراج فوری این گروهها از شهر حلب و حومه آن تاکید کردند.



بر اساس گزارش سانا، صدها نفر از ساکنان محله السبیل حلب در این تظاهرات، اقدامات جنایتکارانه گروههای تروریستی مسلح علیه مردم و تجاوزات مکرر به شبکه های برق و آب و وسایل زندگی و کار مردم را محکوم کردند.



شرکت کنندگان در این تظاهرات، از ارتش سوریه خواستند ماموریت ملی خود در نابودی تمام کانونهای تروریستی برای بازگرداندن امنیت و روند عادی به تمام مناطق حلب و حومه آن را تسریع بخشد.



از سوی دیگر، نیروهای مسلح با یک گروه تروریستی در زملکا در الغوطه الشرقیه در حومه دمشق درگیر شدند که طی آن سلاحها و مهمات این گروه منهدم شد.



ادامه پیگرد گروههای تروریستی در برخی مناطق دیرالزور و حومه آن، تلفات و خسارتهای سنگین به تروریستها در عملیات نیروهای ارتش در منطقه حلفایا در حماه، کشته شدن تروریستهایی که به لوله نفتی در تدمر در حومه حمص حمله می کردند و مقابله با حمله تروریستها به نقطه مرزی تلکلخ از سمت لبنان از دیگر تحولات مربوط به سوریه است.