جزئیات توافق گازی تهران-بغداد/ عراق دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک

صادق الیاسری در گفتگو با مهر درباره مهم ترین برنامه های دولت بغداد برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز طبیعی کشور عربی گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید روزانه نفت عراق به بیش از 3 میلیون و 250 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

این مقام مسئول عراقی با تاکید بر اینکه در حال حاضر چندین پروژه توسعه میادین جدید نفتی توسط وزارت نفت عراق تعریف و عملیاتی اجرایی آنها آغاز شده است، تصریح کرد: بر اساس برنامه زمان‌بندی، پیش بینی می شود تا سال 2017 میلادی ظرفیت تولید نفت عراق به بیش از 6 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.



وی با تاکید بر اینکه عراق قصد دارد برای مدتی طولانی جایگاه دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک را پس از عربستان سعودی در اختیار بگیرد، بیان کرد: علاوه بر اجرای طرحهای جدید نفتی، برنامه هایی هم به منظور افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی در دستور کار قرار دارد.



الیاسری با یادآوری اینکه در حال حاضر عراق یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده گاز جهان است، اظهار داشت: بر این اساس، هم اکنون روزانه بیش از یک میلیارد متر مکعب گاز در عراق تولید می شود.



مدیر کل برنامه ریزی وزارت نفت عراق با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی در تولید گاز نبود ذخایر مستقل گاز طبیعی است، اظهارداشت: در شرایط فعلی بخش عمده تولید گاز عراق گازهای همراه نفت بوده که در حال سوختن است.



این مقام مسئول با اشاره به تعریف و اجرای پروژه های جدید جمع آوری گازهای همراه نفت در عراق تصریح کرد: با این وجود این کشور برای تامین گاز و خوراک مورد نیاز صنایع عمده، کارخانجات، مجتمع های پتروشیمی در دست ساخت و نیروگاهها به واردات گاز ایران نیاز دارد.



وی از آغاز ساخت خط لوله واردات گاز طبیعی از ایران خبر داد و افزود: قرار است خط لوله گاز وارداتی از منطقه خسروی در غرب ایران به بغداد و بصره انتقال داده شود.

به گزارش مهر، ایران و عراق اخیرا قراردادی به منظور صادرات روزانه 20 تا 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی امضا کرده اند و پیش بینی می شود از سال 2013 صادرات گازهای ترش فازهای پارس جنوبی به این کشور همسایه آغاز شود هم اکنون ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به عراق با ایجاد انشعابی از خط لوله ششم سراسری به طول تقریبی حدود 200 کیلومتر مراحل اجرایی خود را پشت سر می گذارد و تا سال آینده با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی امکان تامین گاز مورد نیاز عراق توسط ایران فراهم می شود.



مطابق با توافق گازی تهران بغداد قرار است گاز صادر شده به این کشور برای تامین سوخت 4 نیروگاه بزرگ عراق شامل منصوریه و بغداد مورد استفاده قرار گیرد.