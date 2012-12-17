لغو پروازهای فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز

علی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: به خاطر بارش شدید برف و کولاک شدید در تبریز و برخی شهرستان های استان ، تعدادی از پروازهای رفت و برگشت لغو شد.

وی افزود: دلیل کنسل شدن این پروازها بارش شدید برف و کاهش شدید دما است که باعث کاهش دید نسبی خلبانان می شود.

رستمی در ادامه گفت: در حال حاضر از پروازهای داخلی، خطوط تهران و اصفهان و از پروازهای خارجی ، خط استانبول لغو شده است که به احتمال زیاد ، پروازهای کنسل شده ، فردا صبح انجام خواهند شد.

مدیر کل فرودگاه های استان ادامه داد: به مسافران این پروازها قبلا اطلاع رسانی شده بود که مسیرهایی که آن ها می خواهند از آن ها استفاده کنند لغو شده است و اصلا ناهماهنگی در این خصوص وجود ندارد.

رستمی خطاب به مسافران و همشهریان گفت: توصیه می شود مسافران برای دریافت آخرین اطلاعات پرواز با شماره تلفن 5234701 تا 4 تماس بگیرند و همشهریان ساکن در تبریز نیز از طریق تلفن گویای 199 اطلاعات لازم را کسب کنند.