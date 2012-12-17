خسارت 500 میلیون ریالی حریق در پمپ بنزین کریک/علت آتش سوزی اتصال برق

سیدعلی میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی های اولیه کارشناسان نشان می دهد علت حریق پمپ بنزین جایگاه کریک که یکشنبه شب روی داد، اتصال جریان برق در کانال انتقال مواد سوختی بوده است.

وی با اعلام اینکه این حریق هیچ گونه خسارت جانی نداشته است، اظهار داشت: بر اساس برآوردهای اولیه، حریق شب گذشته بیش از 500 میلیون ریال خسارت مالی به پمپ بنزین وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته حوالی ساعت 22 پمپ بنزین جایگاه روستای کریک در نزدیکی شهر آشخانه در خراسان شمالی در آتش سوخت.

نیروهای امدادی و ستاد مدیریت بحران از سه شهر آشخانه، پیش قلعه و قاضی در شهرستان مانه و سملقان با همکاری نیروهای آتش نشانی و ستاد مدیریت بحران بجنورد، آتش را در مدت دو ساعت اطفاء کردند و خوشبختانه این حادثه تلفات و خسارات جانی نداشته است.

در جریان اطفای حریق به علت اینکه پمپ بنزین مذکور در مسیر جاده آسیایی قرار گرفته و حوالی آن نیز مسکونی بود، به خاطر جلوگیری از حوادث احتمالی، جاده آسیایی مسدود شد و منازل حوالی پمپ بنزین نیز تا شعاع 500 متری تخلیه شدند.

بنا به گفته مسئولان ستاد مدیریت بحران شهرستان مانه و سملقان آتش سوزی از مخزن گازوییل شروع شده بود و تلاش ماموران نیز برای اطفای آن پیش از رسیدن به مخزن بنزین، با موفقیت صورت گرفت که این مسئله مانع از بروز انفجار مخزن بنزین موجود در این جایگاه و افزایش خسارات شد.

روستای کریک در دو کیلومتری شهر آشخانه در غرب بجنورد قرار گرفته و حدودا هزار نفر نیز جمعیت دارد.