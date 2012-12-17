جزایر ایرانی پایگاه های امنیتی-نظامی ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی امروز دوشنبه در حاشیه دومین همایش سراسری جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت در منطقه خلیج فارس به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

وی در پاسخ به سئوالی درباره امکان بسته شدن تنگه هرمز با افزایش تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: راجع به تنگه هرمز باید بگویم که ایران هم اکنون به عنوان قدرت برتر منطقه امنیت خلیج فارس را تضمین می کند، همچنین با توجه به صدور انرژی از این منطقه که روزانه بیش از 19 میلیون بشکه نفت را شامل می شود جمهوری اسلامی ایران تضمین کننده انرژی صادر شده از سوی منطقه است.

سرلشکر صفوی با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران و مسئولان عالی نظام در حال حاضر مبتنی بر بستن تنگه هرمز نیست، افزود: اگر تهدیدی علیه ایران صورت بگیرد و شرایط و فضای خاصی حاکم شود آنگاه می توان در این خصوص فکر کرد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر برداشتمان تهدیدات نظامی نزدیک علیه جمهوری اسلامی ایران نیست.

مشاور و دستیار عالی مقام معظم رهبری در امور نیروهای مسلح در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا جزایر ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان می توانند به عنوان ناوهای هواپیمابر کشورمان مورد استفاده قرار گیرند، گفت: در خلیج فارس بیشترین جزایر مربوط به جمهوری اسلامی ایران است و این موضوع در تنگه هرمز با وجود جزایری مانند قشم، هرمز، لارک، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بیشتر دیده می شوند.

وی ادامه داد: بالاترین اشراف بر مسیر ورود و خروج ناوهای تجاری و نظامی در خلیج فارس نزد جمهوری اسلامی ایران است چرا که تمامی این ناوها مجبور هستند به دلایل جغرافیایی و محیطی از نزدیکی جزایر ایرانی عبور کنند. بنابراین ایران می تواند از این جزایر به عنوان پایگاه های امنیتی و نظامی مثل سرزمین اصلی بهره بگیرد البته مردم ساکن جزایر هم به زندگی عادی خود ادامه دهند.

سردار صفوی تاکید کرد که قطعا جزایر ایرانی می توانند در تعیین دفاع و امنیت پایدار منطقه به خوبی کمک کنند و دشمنان ما این مسئله را می دانند که تاثیر جزایر در تامین امنیت چیست.

فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی به دنبال تامین امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس است، گفت: ما این موضوع را در مشارکت و همکاری کشورهای همسایه می دانیم و 93 فروند ناو خارجی در خلیج فارس و دریای عمان را باعث ناامنی در منطقه می دانیم. جمهوری اسلامی ایران به دنبال توسعه امنیت منطقه با مشارکت کشورهای همسایه است.