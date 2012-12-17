اولویتهای اجرای طرحهای عمرانی ترافیکی بر اساس طرح تفصیلی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی عصر دوشنبه در جلسه شورای ترافیک آذربایجان غربی ضمت تاکید بر توجه مجموعه مدیریت شهر ارومیه به اتمام هر چه سریعتر طرحهای عمرانی حوزه ترافیک ارومیه بر اساس طرح جامع، افزود: با توجه به اجرایی نشدن برخی مصوبات شورای ترافیک از سالهای گذشته باید آسیب شناسی جدی در این حوزه انجام شود.

وی با ضروری و حیاتی خواندن اجرای طرح های روان سازی ترافیک در شهرهای بزرگ، بر لزوم سرعت بخشیدن در اجرای طرح جامع ترافیک شهر ارومیه از جمله تقاطع پل قویون، مدرس و ابوذر تاکید و اظهار داشت: باید از همه ظرفیت های مدیریتی و اجرایی را در راستای تسریع در اجرای طرح جامع ترافیک شهر ارومیه استفاده کنیم.

وی عنوان کرد: در این طرح تمامی معضلات و گره های ترافیکی شهر با مطالعات کارشناسی شناسایی شده و راهکارهای اجرایی کوتاه مدت، میان مدت و درازمدتی برای رفع چالش ها ارائه شده که با اجرایی کردن آنها بخش عمده ای از مشکلات ترافیک شهر ارومیه کاهش می یابد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی، افزایش همدلی و همکاری دستگاه های مسئول در امر ترافیک را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: در کنار تعامل میان بخشی، با استفاده از مشارکت های مردمی، ارائه آموزش های لازم و افزایش آگاهی شهروندان نسبت به مسائل ترافیکی می توان بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کرد.

پیری زودهنگام ناوگان حمل و نقل عمومی ارومیه



شهردار ارومیه نیز در این جلسه با اشاره به پیری زودهنگام ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر با ادامه روند فعلی عدن تخصیص اعتبارات نوسازی ناوگان، ادامه داد: از سال 87 تا کنون دولت اعتباری در جهت نوسازی ناوگان پرداخت نکرده است.

محمد حضرت پور عمر متوسط اتوبوس های شهری ارومیه را 5 و عمر متوسط اتوبوسها را 5 سال عنوان و اعلام کرد:هم اکنون میانگین عمر مینی بوسهای فعال نیز 15 سال بوده که نیازمند نوسازی و تعویض هستند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربی هم در ادامه این جلسه از خرید دستگاهی با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال جهت شناسایی خودروهایی که عوارض شهرداریها را پرداخت نکرده اند خبر داد و گفت: از این پس برگ پرداخت عوارض و جرایم رانندگی همزمان به درب منازل ارسال می شود.

علی سعیدی از تشدید کنترل برگه های معاینه فنی خودروهای بالای 5 سال توسط پلیس راهنمایی و رانندگی خبر داد و گفت: با توجه به صدور 5 هزار مجوز تردد در محدوده زوج و فرد خیابان امام اجرای این طرح با مشکلاتی همراه بوده باید با همکاری مردم و شهرداری ارومیه رفع شود.