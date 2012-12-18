432 نفر به مرحله استانی سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری اظهار کرد: این مرحله از مسابقات، با مشخص شدن 432 نفر برای حضور در مرحله استانی، به کار خود پایان داد.

رئیس ستاد برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات قران کریم خراسان رضوی افزود: 228 نفر از افراد برگزیده را خواهران و 204 نفر را برادران تشکیل می دهند.

غفاری گفت: مسابقات استانی نیز از امروز تا 30 آذرماه در شهر سبزوار برگزار خواهد شد و نفرات برگزیده پس از داوری، تعیین خواهند شد.

وی تصریح کرد: 62درصد مجموع شرکت کنندگان را خانم ها و 38 درصد را آقایان تشکیل داده اند.

رئیس ستاد برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات قران کریم خراسان رضوی تاکید کرد: 74.5 درصد از شرکت کنندگان در این دوره، از مسابقات شکوفه ها و 15.5 درصد بزرگسال بوده اند.

غفاری گفت: این مسابقات در رشته های حفظ، ترتیل، قرائت و مفاهیم تخصصی قرآن کریم برگزار و از سوی 110 داور مجرب قرآنی در مرحله شهرستانی و استانی داوری می شود.

دوره قبلی مسابقات قرآن کریم استان خراسان رضوی با حضور 104 هزار شرکت کننده برگزار شد که این رقم نشان از رشد سه برابری شرکت کنندگان در دوره فعلی دارد.