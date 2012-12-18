ارائه الگو به روش قرآنی شیوه‌ ای موثر برای گسترش اخلاق اسلامی در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در دیدار اعضای شورای سیاستگذاری المپیاد بین المللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی(ص) با اشاره به پیشرفت های حوزه در زمینه تبلیغ دین اسلام گفت: اگر تاریخ حوزه را در قبل از انقلاب و پس از آن با هم مقایسه کنید، خواهید دید که به برکت انقلاب اسلامی، حوزه از نظر تبلیغ دین اسلام و آموزه های اهل بیت(ع) در جهان، پیشرفت بسیاری کرده است.

وی همچنین با اشاره به نقش کلیدی جامعه‌المصطفی در زمینه‌سازی گسترش معارف اسلامی در جهان، افزود: قبل از انقلاب، فقط چند نفر از کشورهایی مثل اندونزی و مغرب در قم حضور داشتند، ولی امروز بحمدالله المصطفی توانسته هزاران نفر از طلاب غیر ایرانی را در قم و ایران جای دهد، این امر با عنایت خداوند متعال و به برکات انقلاب اسلامی حاصل شده و باید شکرگزار این نعمت باشیم.



لزوم الگو دهی به جامعه



این مرجع تقلید، ارائه الگو به روش قرآنی را یکی از مؤثرترین شیوه‌های گسترش اخلاق اسلامی در جامعه دانسته و یادآور شد: اگر بخواهیم اخلاق اسلامی را در جامعه ترویج دهیم، باید همان طور که قرآن کریم وقتی می‌خواهد بهترین زنان را به عنوان الگو معرفی کند، مریم و آسیه را مثال می‌زند، به ارائه الگو بپردازیم.



در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام صالح، معاون فرهنگی- تربیتی و رییس شورای سیاستگذاری المپیاد قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیه، گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت های این معاونت و نحوه برگزاری المپیاد بین‌المللی قرآن و حدیث در ایران و سایر کشورها، ارائه کرد.



به گزارش مرکز خبر حوزه، در این دیدار حجت الاسلام فاکر میبدی، رئیس کمیته علمی المپیاد قرآن و حدیث، حجت الاسلام سعیدی، مشاور رئیس جامعه المصطفی و حجت الاسلام حسین اسدی مدیر کل قرآن و حدیث المصطفی و رییس ستاد برگزاری المپیاد قرآن و حدیث حضور داشتند.