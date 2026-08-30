حجت‌الاسلام ارسلان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مهمانی بزرگ «امت احمد» همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) در محله مسکن مهر دولت‌آباد کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار کرد: این جشن امروز یکشنبه از ساعت ۱۶ در محله مسکن مهر دولت‌آباد، حدفاصل پارت‌های A و B برگزار می‌شود و مردم می‌توانند در این برنامه خانوادگی و فرهنگی حضور پیدا کنند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: در این مراسم ۵۳ غرفه با محوریت برنامه‌های پذیرایی و فرهنگی برپا شده و تلاش شده است فضای مناسبی برای حضور خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم فراهم شود.

حجت‌الاسلام کریمی با اشاره به آغاز رسمی برنامه‌های جشن از ساعت ۱۸ گفت: برنامه‌ها با تلاوت قرآن کریم آغاز می‌شود و در ادامه برنامه‌های شاد و طنز، اجرای گروه‌های سرود و دیگر برنامه‌های فرهنگی و هنری برای حاضران اجرا خواهد شد.

وی مولودی‌خوانی و دف‌نوازی را از دیگر برنامه‌های این جشن عنوان کرد و ادامه داد: همچنین اجرای برنامه شعبده‌بازی برای ایجاد فضایی شاد و مفرح برای خانواده‌ها و به‌ویژه کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مهمانی «امت احمد» با هدف گرامیداشت میلاد پیامبر رحمت (ص) و ایجاد فضایی برای شادی، همدلی و تقویت پیوندهای اجتماعی میان مردم برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام کریمی در پایان از عموم مردم کرمانشاه دعوت کرد با حضور در این جشن خانوادگی، در برنامه‌های متنوع «امت احمد» مشارکت کنند.