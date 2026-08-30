فرماندار میانه: روایت سازندگی نیازمند کار جهادی و استمرار خدمت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مشایخی صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز کارمند، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای دولت، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای بازخوانی دستاوردهای دولت و تجلیل از تلاش کارکنان دستگاه‌های اجرایی در مسیر خدمت به مردم است.

وی با اشاره به شعار هفته دولت با عنوان «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» افزود: پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، روحیه و انگیزه مضاعفی در میان دولتمردان ایجاد کرد و مسیر خدمت‌رسانی با قوت بیشتری دنبال خواهد شد.

فرماندار ویژه میانه ادامه داد: اگر قرار است روایت سازندگی به‌درستی برای مردم تبیین شود، باید توجه داشت که همچنان کارهای بسیاری در کشور باقی مانده و عبور از این مسیر به تلاش، همت، برنامه‌ریزی و اقدام عملی نیاز دارد.

مشایخی با اشاره به استمرار فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها علیه کشور گفت: با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، اقدامات قابل توجهی در بخش‌های مختلف انجام شده و خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشده است.

وی امنیت و آرامش موجود در کشور را حاصل مجاهدت و تلاش نیروهای مسلح دانست و افزود: باید قدردان تلاش‌های نیروهای مسلح باشیم که برای حفظ امنیت و آرامش کشور از جان خود مایه گذاشته‌اند.

اجرای ۴ همت پروژه در میانه

فرماندار ویژه میانه با اشاره به حجم پروژه‌های هفته دولت در آذربایجان شرقی اظهار کرد: این استان با حدود ۱۳۷ همت سرمایه‌گذاری و پروژه، رتبه نخست کشور را در این زمینه به خود اختصاص داده و شهرستان میانه نیز حدود چهار همت پروژه در این ایام دارد.

وی افزود: سهم پروژه‌های شهرستان میانه از مجموع طرح‌های هفته دولت استان حدود ۱۲ درصد است که نشان‌دهنده حجم قابل توجه فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای در این شهرستان است.

مشایخی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: با وجود افزایش قیمت برخی کالاها و شرایط دشواری که کشور با آن مواجه است، در تأمین کالاهای اساسی با کمبود جدی روبه‌رو نبوده‌ایم و زندگی روزمره مردم ادامه داشته است.

وی این موضوع را حاصل تلاش شبانه‌روزی دولت و دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: مجموعه دستگاه‌های اجرایی در تلاش هستند خدمات مورد نیاز مردم را استمرار بخشیده و اجازه ندهند مشکلات موجود، روند خدمت‌رسانی را تحت تأثیر قرار دهد.

تأکید بر استمرار وفاق و همدلی

فرماندار ویژه میانه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، وفاق و انسجام نیاز داریم و ایستادگی در برابر مشکلات باید در کنار وحدت و همراهی همه بخش‌های جامعه دنبال شود.

مشایخی افزود: وفاق و همدلی باید در مجموعه ادارات، میان مردم و مسئولان و در عرصه‌های مختلف جامعه استمرار داشته باشد و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب باید به عنوان چراغ راه خدمتگزاران مردم مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مسیر پیشرفت کشور با خدمت صادقانه، تلاش مستمر و حضور در میدان عمل ادامه پیدا می‌کند و کارکنان دولت نیز باید با روحیه جهادی، مسئولیت خود را در قبال مردم به بهترین شکل انجام دهند.

در پایان این مراسم از سه نفر از مدیران نمونه شهرستان و تعدادی از کارمندان نمونه تجلیل و قدردانی شد.