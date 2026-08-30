افتتاح زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال در دومکی شهرستان مرزی سراوان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه پروژه زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال دومکی شهرستان مرزی سراوان با حضور مسئولان محلی و جمعی از معتمدین، ریش سفیدان، ورزشکاران، نوجوانان و جوانان افتتاح شد.

این زمین چمن در راستای توسعه زیرساخت های ورزشی منطقه بصورت مشارکتی توسط اداره کل ورزش و جوانان‌ استان، فرمانداری و دهیاری با زیربنای ۱۳۵۰ متر مربع و با اعتبار هزینه شده بالغ بر ۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی به بهره برداری رسید.

اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان در هفته دولت امسال، افتتاح و کلنگ‌زنی ۸۴ پروژه عمرانی ورزشی با اعتباری بالغ بر ۳۲۳ میلیارد تومان را در دستور کار دارد و همزمان بیش از ۴۰۰ ویژه‌برنامه فرهنگی و ورزشی در سراسر استان برگزار خواهد شد.

این پروژه‌ها از شمال تا جنوب سیستان و بلوچستان و با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی، افزایش سرانه فضاهای ورزشی و تحقق عدالت در توزیع امکانات ورزشی به بهره‌برداری می‌رسند.