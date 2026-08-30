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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۰

افتتاح زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال در دومکی شهرستان مرزی سراوان

افتتاح زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال در دومکی شهرستان مرزی سراوان

سراوان- همزمان با هفته دولت زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال دومکی شهرستان مرزی سراوان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه پروژه زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال دومکی شهرستان مرزی سراوان با حضور مسئولان محلی و جمعی از معتمدین، ریش سفیدان، ورزشکاران، نوجوانان و جوانان افتتاح شد.

این زمین چمن در راستای توسعه زیرساخت های ورزشی منطقه بصورت مشارکتی توسط اداره کل ورزش و جوانان‌ استان، فرمانداری و دهیاری با زیربنای ۱۳۵۰ متر مربع و با اعتبار هزینه شده بالغ بر ۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی به بهره برداری رسید.

اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان در هفته دولت امسال، افتتاح و کلنگ‌زنی ۸۴ پروژه عمرانی ورزشی با اعتباری بالغ بر ۳۲۳ میلیارد تومان را در دستور کار دارد و همزمان بیش از ۴۰۰ ویژه‌برنامه فرهنگی و ورزشی در سراسر استان برگزار خواهد شد.

این پروژه‌ها از شمال تا جنوب سیستان و بلوچستان و با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی، افزایش سرانه فضاهای ورزشی و تحقق عدالت در توزیع امکانات ورزشی به بهره‌برداری می‌رسند.

کد مطلب 6931897

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