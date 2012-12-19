به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در توافقی که با انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی داشت، قرار بر این شد که قیمت برخی از انواع محصولات لبنی کاهش یابد.

بر این اساس، تولیدکنندگان نیز بر این موضوع توافق کردند که سود خود را که به صورت معمول 13 درصد در نظر گرفته شده است، به 7 درصد کاهش دهند.

این توافق از روز گذشته در بازار عملیاتی شده است و بسیاری از تولیدکنندگان قرار بر این گذاشته‌اند که قیمت این محصولات را به صورت یکسان در بازار عرضه کنند، از سوی دیگر متعهد شده‌اند که عرضه را به موقع و به اندازه کافی در بازار انجام دهند.

بر این اساس حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تائید این خبر و بیان کاهش یافتن قیمت 4 محصول لبنی در بازار به خبرنگار مهر گفت: بر اساس توافقات انجام شده، قیمت شیر استریل پاکتی کم‌لاکتوز 1 لیتری 1.5 درصد چربی که در گذشته، 2800 تومان بوده است هم اکنون با قیمت جدید 2300 تومان عرضه می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین شیر استریل پاکتی 1.5 درصد چربی یک لیتری که در قبل از این تفاهم، به نرخ 2000 تومان بوده شده؛ هم اکنون 1900 تومان در بازار عرضه می‌شود.

به گفته رادمرد، همچنین خامه 100 گرمی که در گذشته 900 تومان قیمت داشته است، هم اکنون قیمت آن به 850 تومان تقلیل یافته است، ضمن اینکه انواع خامه‌های عسلی، شکلاتی و طعم‌دار نیز که در گذشته 1000 تومان عرضه می‌شده است، هم اکنون در بازار 850 تومان عرضه می‌شود.

وی اظهار داشت: تا پایان سال ممکن است قیمت سایر اقلام نیز کاهش داشته باشد.