به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا جاوید ، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، با اشاره به استقبال شهروندان از طرح تفصیلی جدید شهر تهران گفت : از زمان اجرای طرح تفصیلی تهران یعنی ابتدای سال جاری ، تا امروز بیش از یک میلیون و چهارصد هزار استعلام از سامانه طرح تفصیلی شهر تهران انجام شده و شهروندان از امکانات بارگذاری شده برروی این سامانه استفاده کرده اند.

وی با اشاره به مانیتورینگ و به روزرسانی مداوم اطلاعات این سامانه گفت : از آنجایی که سال نخست اجرای طرح تفصیلی ، به پایش و تدقیق آن اختصاص دارد، تمامی مناطق پیشنهادات و ابهامات خود را به معاونت شهرسازی و معماری منعکس می نمایند و پس از کارشناسی نسبت به پیگیری و تصویب اعمال آن در طرح تفصیلی شهر تهران تا پایان سال جاری اقدام خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه از ابتدای سال آینده و پس از تایید کمیسیون ماده پنج شهر تهران، 406 شیت نقشه طرح تفصیلی جدید شهر تهران برروی سایت شهرداری تهران بارگذاری و در اختیار عموم شهروندان قرار می‌گیرد، گفت : پس از این مرحله تمام اطلاعات طرح تفصیلی تهران دراختیار شهروندان قرارگرفته و آنها می‌توانند از جزئی ترین اطلاعات طرح تفصیلی جدید آگاهی یابند و این امر موجب ممانعت از ایجاد رانت اطلاعاتی است.

وی در پایان تصریح کرد : گزارش ها و بررسی های انجام شده نشان دهنده اجرای مناسب و مطابق با اهداف کارشناسی طرح تفصیلی جدید شهر تهران در 9 ماه اول سال جاری است.