نقش پهلوانان واقعی بر دیوار/تابلوهای تبلیغی از تمثال شهدا پرفروغ ترند

به گزارش خبرنگار مهر، شب های شهر مشهد، پایتخت معنویت آن چنان نورانی است که ستاره ها رنگ باخته اند و بی فروغند و این در حالی است که از این باران نور، تمثال شهیدان سهمی ندارند و شب این تصاویر تاریک است.

در شهری که هر روز بر نور پردازیهایش در شب افزوده می شود افسوس چراغی نیست که چهره خندان شهیدان را بر تابلوهای دیواری شهر مشهد روشن کند.

تصاویر شهدا کم فروغ تابلوهای تبلیغاتی نورانی

احمد منصورنژاد که با نام هنری "منصوب" فعالیت می کند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: نور پردازی نقاشی های دیواری شهدا در مشهد وضعیت خوبی ندارند و در حالی، که تابلوهای تبلیغاتی، که ما را به دنیا دعوت می کند به شدت پر نور هستند، صد حیف و صد افسوس تصاویر شهدا در تاریکی و خاموشی اند وحتی یک مورد هم نور پردازی ندارند.

وی می افزاید: نقاشی این شهیدان در شب با نورپردازی جلوه خاصی پیدا خواهد کرد و همکاری سازمان ها از جمله شرکت برق در روشن کردن این دیوارها می تواند اثر گذار باشد.

بخشی از خصوصیات شهید را بر دیوار نقش می زنم

هنرمند دیوارنگار کشورمان می گوید: در لحظه لحظه اجرای نقاشی چهره شهید، رفتار و شخصیت او را مد نظر دارم و به عنوان مثال وقتی که او را غمگین یا متفکر می کشم آن چنان است که در وصیت نامه، خاطرات و تصاویر آلبوم شهید دیده ام و بخشی از خصوصیت شهید است که در قالب تصویر به نمایش درآمده است.

وی با بیان اینکه نقاشی شهیدان فرصتی است برای آشنایی بیشتر او با آنان، تاکید می کند: نقش تصاویر شهیدان بر روی دیوار های شهرمان فرصت و بهانه ای است که با زندگی و سلوک این عزیزان بیشتر آشنا شوم و برق نگاه خانواده های آنان بهترین هدیه ای است که در پایان کار می گیرم.

حمایت از نقاشی دیواری در مدرسه ای با سی شهید

منصوب در خصوص کار بر روی دیوار مدارس می گوید: مدرسه ای را می شناسم با نام شهید فرازی که سی شهید دانش آموز دارد اما نقاشی شهدای این مدرسه به نتیجه نرسید، این کار به دلیل حجم بالای کار در این مدرسه و سایر مدارس شهر، نیاز به حمایت آموزش و پرورش و شهرداری دارد.

وی می افزاید: مدارس زیادی در شهر مشهد فقط با نام شهدا و یا یک تابلو فلکسی مزین است و امسال توسط شهرداری نقاشی سطح یک در مدارس به طور وسیعی کار شد اما تنها یک مورد نقش شهید رنگرز بود که روی دیوار دبیرستان شهید کاظم رنگرز به سفارش شهرداری کار شد.

وی بیان می کند: اغلب در مدارس، تابلوهایی فرسوده از شهیدان وجود دارد که جذابیتی ندارد در حالی که مدارس جایگاه تبلیغی و فرهنگی خاصی دارند و تعدادی زیادی از آنها شهید دانش آموز یا معلم شهید داشته اند.

نقش رستم و سهراب های واقعی را بر دیوار شهر می زنم

هنرمند و نقاش پایتخت معنوی ایران تاکید می کند: شهرداری مشهد در معرفی شهدا حرکت خوبی را شروع کرده است اما انجام کار در این شهر شهید پرور مثل برداشتن پیمانه ای از آب اقیانوس است.

وی گله مندانه بیان می کند: رستم و سهراب های واقعی این عزیزان هستند اما جالب اینجاست وقتی تصویر نبرد رستم وسهراب از دیواری در میدان فردوسی پاک شد سر و صدایی به پا شد وهنرمندان عکس العمل نشان دادند در حالیکه سه مرتبه نقاشی شهید چراغچی پاک شد و آب از آب تکان نخورد.

نقاش شهدا در شهر بهشت تاکید می کند: کار در این زمینه همت بیشتری را می طلبد و اگر اولویت بندی کنیم معرفی این عزیزان با تابلوهای دیواری می تواند نسخه شفا بخشی برای جوانان باشد تا با الهام از سیره شهیدان مسیر رسیدن به آرامش در زندگی را پیدا کنند.

شهدای دانشجو اسوه های تلاش علمی

منصوب با اشاره به شهدای دانشجو می گوید: شهدا از جمله شهدای دانشجو اسوه هایی از تلاش علمی، گذشت، ایثار، اطاعت از ولایت، بصیرت و حتی تنوع و شادی بودند و الگوی مناسبی برای نسل جوان به شمار می روند.

وی درتوضیح فعالیت خود در رابطه با دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان می کند: مدیریت این دانشگاه و مسئولین آن اهتمام خوبی در زنده نگه داشتن یاد شهدا درسالهای اخیر پیدا کرده اند و معتقدند که این شهدا الگوی خوبی برای بقیه دانشجویان خواهند شد.

وی می افزاید: مهرماه امسال تمثال هشت شهید دانشکده پرستاری و مامایی از شهدای دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شهید حسین تقوایی، علی نجفی، علی جعفری، احمد جور، حبیب الله شکوهی، بیژن شیخ پور، حسین قلی نیا و محمد علی خیامی با برگزاری مراسمی با حضور خانواده این شهید و دانشجویان این دانشکده رونمایی شد.

منصوب ادامه می دهد: تمثال شهیدان ابوالفضل علوی و فریبرز زینالی زاده از شهدای دانشکده بهداشت نیزهفته گذشته در این دانشکده با حضور مسئولان و خانواده شهدا رونمایی شد که به نوعی قدردانی از آنان بود.

تمثال شهدا قاب عکس هایی بر دیوار شهر بهشت

وی به جمله مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: در شهر به تعبیر حضرت آقا نیاز به قاب عکس هایی بردیوار داریم تا گاهی یادی از اساطیر کشورمان داشته باشیم.

وی یادآور میشود: زنده نگه داشتن یاد شهیدان برای عموم شهروندان قابلیت و اثرات فوق العاده ایدارد و دائما این تذکر را می دهد که امنیت وآسایش و پیشرفت های علمی کشورمان از ثمرات اهدای خون آنهاست.

این هنرمند در خصوص لزوم دیوار نگاری در حاشیه شهر مشهد گفت: متاسفانه هنوز به صورت تخصصی کاری به انجام نرسیده تا نیازسنجی مکانهای مختلف بررسی شود و این تعیین مکان های مناسب اهتمام بیشتری را می طلبد.

این نقاش متعهد کشور با بیان اینکه آمادگی انتقال تجربیاتش را به هنرمندان جوان دارد می افزاید: از سال 75 که شروع به این کار کردم تا سال 84 تعداد 13 هنرجو را آموزش دادم که ناصر علی آبادی و هادی مظاهری از جمله این نقاشان هستند که در حال حاضر هم در مشهد دیوار نگاری می کنند.

وی توضیح می دهد: در اولین جشنواره دیوار نگاری که در مشهد ماه گذشته برگزار شد من تنها استادی بودم که طی دو روز با برگزاری کارگاه تجربیاتم را دراختیار هنرمندان به ویژه دانشجویان گذاشتم

کار شهید فهمیده با نگاه جدیدی باز سازی شد

وی در زمینه کارهایی که در دست اقدام دارد بیان می کند: مراحل آخر کار شهید فهمیده با نگاه جدیدی در حال انجام است و این دیوار نگار حاوی شجاعت وشهامت این شهید در مقابله با دشمن است و در قسمتی از کار هم تصویر کوچکی از شهید با جمله معروف امام (ره) قرار دارد

وی می افزاید: به زودی تمثال شش شهید دانشکده پیرا پزشکی مشهد را بر دیوار این دانشکده نقاشی خواهم کرد و دانشکده های ددانپزشکی و دارو سازی نیز دربرنامه آینده ام قرار دارند.

وی در پاسخ به این پرسش که برای شهیدان زنده کشور چه کاری انجام داده است با درنگی بیان می کند: هیچ، به این پیشنهاد فکر می کنم نباید فقط در روز جانباز به یاد شان باشیم برای حفظ روحیه و تذکرحضور این عزیزان می تواند موثر باشد.

منصوب می گوید: در زمینه المانهای شهری طی سالهای گذشته کارهای مختصری برای دفا ع مقدس انجام دادیم که تابلوهای چوبی با دست نوشته هایی با مضامین دفاع مقدس از آن جمله است.

وی می گوید: به یاد داشته باشیم که مسئله شهدا افسانه نیست، داستان تاریخی نیست، قصه های شاهنامه و رستم وسهراب و اسفندیار نیست، شهیدان فرزندانی از این وطن بودند که هر کدام از ما چهره هاشان را به یا داریم یا پدر، مادر و فرزندشان را در کوچه مان ملاقات کرده ایم .

وی می افزاید: چه خوبتر می شود اگر مدیران شهری میدان های شهر را تنها با الهام از اساطیر افسانه ای و المانهای مدرن نسازند و گاهی چشم شهروندان روشن شود به نور شهیدانی که زنده اند.

گفتگو: زهره رنگ آمیز