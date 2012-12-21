به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال صبای قم بعد از کسب عنوان قهرمانی دور رفت بازی های این فصل لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در تلاش برای حفظ موقعیت خود در صدر جدول رده بندی، از این پس با سرمربیگری محسن حسن زاده مقابل حریفان قرار می گیرد.



البته محسن حسن زاده کاپیتان با تجربه صبای قم در لیگ چهاردهم در آستانه دیدار حساس هفته پایانی دور رفت صبای قم با شهید منصوری قرچک که در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، رسما این مسئولیت را بر عهده گرفت.



در دیدار حساس دو تیم صبا و منصوری که از هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل نخست لیگ چهاردهم فوتسال باشگاه های برتر کشور در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، محسن حسن‌زاده نقش سرمربی جدید صبای قم را ایفا کرد.



دیدار خانگی با تیم فوتسال شهید منصوری قرچک در حالی برگزار شد که با توجه به موقعیت دو تیم در جدول رده بندی حساسیت‌های بسیار زیادی داشت و قدرت الله باقری سرمربی قبلی صبای قم نیز در کنار محسن حسن زاده بود اما با تغییراتی که در آستانه دور برگشت لیگ برتر فوتسال در تیم صبای قم ایجاد شد، از این به بعد محسن حسن زاده به عنوان سرمربی و قدرت الله باقری به عنوان مربی بدنساز هدایت صبا را عهده دار خواهند بود.



البته کنار رفتن قدرت الله باقری از مسئولیت سرمربیگری دلیل خاصی ندارد و وی به دلیل اینکه یک شخصیت دانشگاهی محسوب می شود و باید به مشغله های دیگر خود نیز برسد، ترجیح داده است که حسن زاده به عنوان سرمربی در راس کار قرار بگیرد.



محسن حسن زاده با سابقه بازی کردن در تیم های فوتبال و فوتسال باشگاه های قم و در حضور در چندین دوره بازی های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در ترکیب تیم های ارم کیش قم، پوشینه بافت قزوین، شهرداری ساوه و صبای قم در حال حاضر با سابقه ترین بازیکن صبا به شمار می رود.



این بازیکن که برادر بزرگتر حسن زاده صبای قم محسوب می شود در حالی به عنوان سرمربی تیم فوتسال صبای قم در نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور روی نیمکت این تیم می نشیند که مهدی حسن زاده و علی اصغر حسن زاده برادران وی نیز در ترکیب صبای قم حضور دارند.

