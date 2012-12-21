دادستان کل استعفایش را پس گرفت/درخواست البرادعی از مخالفان همه پرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، طلعت عبدالله ابراهیم دادستان کل مصر روز گذشته طی درخواستی اعلام کرد که از استعفای خود صرف نظر کرده است.

وی که چند روز پیش از سمت خود استعفا کرده بود اعلام کرد که تحت فشار و شرایط غیر عادی ناگزیر به استعفا شده بود.

طلعت عبدالله افزود که اکنون وزارت دادگستری باید درباره بازگشت وی به سمت خود یا کناره گیری از آن تصمیم گیری کند. استعفای دادستان کل مصر پس از آن صورت گرفت که صدها نفر از اعضای دادستانی در مقابل دفتر وی در دیوان عالی قضایی تظاهرات کرده و برکناری وی را خواستار شده بودند.



محمد مرسی رئیس جمهور مصر 21 نوامبر با صدور بیانیه قانون اساسی "عبدالمجید محمود" دادستان کل رژیم حسنی مبارک را برکنار و طلعت عبدالله را به جای وی منصوب کرده بود.

درخواست مجدد البرادعی از مخالفان همه پرسی



المصری الیوم نیز گزارش داد: محمد البرادعی رئیس حزب الدستور و یکی از رهبران جبهه نجات ملی ائتلاف مخالفان مصری از مردم این کشور خواسته است که در مرحله دوم همه پرسی قانون اساسی مصر شرکت نکنند.

مرحله دوم قانون اساسی مصر قرار است فردا در 18 استان این کشور برگزار شود. مرحله نخست شنبه هفته گذشته (25 آذر) در 10 استان برگزار شود که اغلب شرکت کنندگان به قانون اساسی مصر رای مثبت دادند.

الیوم السابع نیز به نقل از "علاء غراب" سخنگوی رسمی جبهه نجات ملی اعلام کرد که امروز تظاهرات گسترده ای به دعوت مخالفان محمد مرسی در استان الجیزه برگزار خواهد شد.

در این تظاهرات قرار است قانون اساسی جدید مصر محکوم شود و از مردم خواسته شود که در همه پرسی فردا رای منفی دهند.