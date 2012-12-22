روند اشتغال و سرمایه گذاری در کردستان شتاب می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری صبح شنبه در نشست اعضای کارگروه تخصصی اشتغال استان کردستان اظهار داشت: سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری یکی از اسناد راهبردی استان است و انتظار می رود که بر پایه این سند روند توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان شتاب بگیرد.

وی افزود: به زودی با ابلاغ این سند و اجرای کامل آن، شاهد شتاب در روند اشتغال و سرمایه گذاری کردستان هستیم چرا که در این سند ظرفیت های استان به خوبی شناسایی و مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس کارگروه تخصصی اشتغال کردستان بیان کرد: بخش های خصوصی، دولتی و تعاونی از جمله بخش های سرمایه گذاری بر اساس سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری است.

ازهاری یادآور شد: نرخ تسهیلات بانکی، تضمین ریسک سرمایه گذاری توسط دولت، افزایش اختیارات بانک ها در پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران واقعی از جمله مشوق های سرمایه گذاری در استان کردستان است که در این سند پیش بینی شده است.

وی روان سازی صدور مجوزها برای سرمایه گذراران را رسالت ویژه دستگاه های اجرایی دانست و ادامه داد: بانک ها نیز در ارائه تسهیلات و ضمانت ها باید انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند.

رئیس کارگروه تخصصی اشتغال کردستان همچنین با اشاره به خبر تحریف شده سایت کردستان امروز که مدعی گم شدن سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان شده بود خواستار احساس مسئولیت اصحاب رسانه در ارتباط با انعکاس واقعیت ها به افکار عمومی جامعه شد.

ازهاری در پایان گفت: سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری کردستان معیار و مبنای برنامه ریزی ها در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری استان است.