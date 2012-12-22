"کورتانیدزه" رئیس فدراسیون کشتی گرجستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "الدار کورتانیدزه" کشتی گیر مطرح گرجستانی و دارنده چند مدال رقابتهای جهانی و المپیک با موفقیت در انتخابات رئیس فدراسیون کشتی این کشور، سکان مدیریت کشتی گرجستان را در دست گرفت.

انتخابات ریاست فدراسیون کشتی گرجستان در حالی برگزار شد که "کاخا گیت سادزه" رئیس پیشین فدراسیون کشتی این کشور به دلیل مسائل سیاسی در زندان به سر می برد.

کورتانیدزه یکی از حریفان اصلی رسول خادم و علیرضا حیدری محسوب می شد که در کارنامه درخشان خود دو مدال طلای جهان در سال های 2002 تهران و 2003 نیویورک، دو مدال نقره و برنز جهان، دو مدال برنز بازی های المپیک 1996 آتلانتا و 2000 سیدنی و چندین مدال طلا و نقره و برنز به چشم می خورد.

وی آخرین بار سال 2009 در رقابت‌های کشتی ساحلی و جایزه بزرگ فیلا به ترتیب دوم و پنجم شد. کورتانیدزه سابقه حضور در رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد را نیز در کارنامه دارد.