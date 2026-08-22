کریمی: کشت قراردادی کرمانشاه به ۴۵ هزار هکتار رسید

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور تأییدیه ششمین شرکت پشتیبان کشاورزی قراردادی در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی خبر داد و اظهار کرد: با اضافه شدن این شرکت، سطح اراضی تحت پوشش کشت قراردادی در استان کرمانشاه به حدود ۴۵ هزار هکتار رسیده است.

وی افزود: افزایش تعداد شرکت‌های پشتیبان و توسعه همکاری میان این شرکت‌ها و کشاورزان، زمینه گسترش الگوی کشاورزی قراردادی را در استان فراهم کرده و کرمانشاه را در زمره استان‌های پیشرو کشور در این حوزه قرار داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت کشاورزی قراردادی گفت: کشاورزی قراردادی یکی از اولویت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و توسعه این الگو می‌تواند ارتباط مؤثرتری میان تولیدکنندگان و شرکت‌های پشتیبان ایجاد کند.

کریمی ادامه داد: در این الگو، ارتباط میان کشاورزان و شرکت‌های پشتیبان می‌تواند به تأمین پایدار مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی کمک کند و در کنار آن، زمینه کاهش ریسک تولید و افزایش بهره‌وری را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه توسعه کشاورزی قراردادی صرفاً به افزایش سطح زیرکشت محدود نمی‌شود، عنوان کرد: ایجاد ارتباط منسجم میان بخش تولید و صنایع تبدیلی و غذایی، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای تولید و تأمین مواد اولیه را فراهم می‌کند و می‌تواند در نهایت به ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش کشاورزی منجر شود.

۴۵ هزار هکتار از اراضی کرمانشاه زیر پوشش کشت قراردادی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۴۵ هزار هکتار از اراضی استان تحت پوشش کشت قراردادی قرار گرفته است که محصولات مختلفی را شامل می‌شود.

کریمی گفت: از مجموع سطح کشت قراردادی استان، ۲۲ هزار هکتار به چغندرقند، ۱۵ هزار هکتار به گندم بذری، سه هزار هکتار به گوجه‌فرنگی، یک هزار و ۸۰۰ هکتار به جو بذری و یک هزار و ۵۰۰ هکتار نیز به نخود بذری اختصاص یافته است.

وی افزود: همچنین حدود یک هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی استان نیز به سایر محصولات در قالب کشت قراردادی اختصاص پیدا کرده است که در مجموع، سطح زیرکشت قراردادی محصولات مختلف استان را به حدود ۴۵ هزار هکتار رسانده است.

هدایت تولید و تقویت زنجیره ارزش کشاورزی

کریمی با تأکید بر ضرورت توسعه این الگوی تولید در استان کرمانشاه تصریح کرد: توسعه کشاورزی قراردادی از برنامه‌های مهم استان برای هدایت تولید، تأمین مواد اولیه واحدهای فرآوری و تقویت ارتباط میان بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی است.

وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم توسعه این الگو، کاهش خام‌فروشی محصولات کشاورزی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره‌های ارزش است؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش ارزش افزوده محصولات تولیدی استان و تقویت فعالیت‌های صنایع تبدیلی و غذایی کمک کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان گفت: افزایش سطح کشت قراردادی و توسعه همکاری با شرکت‌های پشتیبان، ظرفیت مناسبی برای ساماندهی تولید، تأمین مواد اولیه صنایع و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی استان ایجاد کرده و کرمانشاه با رسیدن به سطح حدود ۴۵ هزار هکتار، در زمره استان‌های پیشرو کشور در کشت قراردادی قرار گرفته است.