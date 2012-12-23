9 دی ماه روز تجدید بیعت با ولایت و انقلاب و ارزشهای ناب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلام علیدادی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد نهم دی ماه در دهلران گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی با خون پاک شهدا وامام شهدا شکل گرفته است.
وی افزود: فتنه 88 ابعاد مختلفی داشت که با روشنگری و تدبیر مقام معظم رهبری زوایای این فتنه برای همه مردم مشخص شد.
سرپرست فرمانداری دهلران اظهار داشت: بعد از روشنگری رهبر معظم انقلاب مردم با بصیرت وحضور در صحنه توطئه دشمنان را خنثی کردند.
وی گفت: گرامیداشت نهم دی ماه باید با شکوه خاصی وحضور اقشار مختلف مردم در دهلران برگزار شود.
علیدادی افزود:همه دستگاه های دولتی بویژه دانشگاه ها وآموزش وپرورش باید دراین روز تاریخی حضوری چشمگیر داشته باشند.
وی گفت: دانشگاه ها وآموزش وپرورش نسبت به برگزاری نشست روشنگری سیاسی برای آگاهی بیشتر قشر جوان و فرهیخته تلاش کنند.
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