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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۱۶

9 دی ماه روز تجدید بیعت با ولایت و انقلاب و ارزشهای ناب اسلامی است

9 دی ماه روز تجدید بیعت با ولایت و انقلاب و ارزشهای ناب اسلامی است

دهلران - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری دهلران گفت: 9 دی ماه روز تجدید بیعت مجدد مردم با ولایت و انقلاب و ارزشهای ناب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلام علیدادی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد نهم دی ماه در دهلران گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی با خون پاک شهدا وامام شهدا شکل گرفته است.
 
وی افزود: فتنه 88 ابعاد مختلفی داشت که با روشنگری و تدبیر مقام معظم رهبری زوایای این فتنه برای همه مردم مشخص شد.
 
سرپرست فرمانداری دهلران اظهار داشت: بعد از روشنگری رهبر معظم انقلاب مردم با بصیرت وحضور در صحنه توطئه دشمنان را خنثی کردند.
 
وی گفت: گرامیداشت نهم دی ماه باید با شکوه خاصی وحضور اقشار مختلف مردم در دهلران برگزار شود.
 
علیدادی افزود:همه دستگاه های دولتی بویژه دانشگاه ها وآموزش وپرورش باید دراین روز تاریخی حضوری چشمگیر داشته باشند.
 
وی گفت: دانشگاه ها وآموزش وپرورش نسبت به برگزاری نشست روشنگری سیاسی برای آگاهی بیشتر قشر جوان و فرهیخته تلاش کنند.
کد مطلب 1773425

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