احداث تصفیه خانه دیواندره نیازمند 20 میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی شامگاه دوشنبه در جلسه سلامت و امنیت غذایی استان کردستان که به منظور طرح مشکلات بهداشتی شهرستان های دیواندره و بیجار برگزار شد، اظهار داشت: در صورت تامین اعتبار تا پایان سال آینده تصفیه خانه این شهرستان به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه از 173 روستای دیواندره تنها یک روستای آن دارای شبکه آب و فاضلاب است، افزود: فاضلاب روستایی یکی از نیازهای اساسی این شهرستان است و به همین دلیل باید اعتبارات ویژه و جهشی برای رفع این مشکل شهرستان دیواندره اختصاص یابد.

فرماندار شهرستان دیواندره بیان کرد: در سال گذشته 11 میلیارد ریال برای احداث تصفیه خانه آب و فاضلاب دیواندره اختصاص یافت و در سال جاری نیز هفت میلیارد تومان دیگر اعتبار تخصیص داده شده است که باید مسئولان استان برای هزینه این اعتبار تلاش بیشتری داشته باشند.

نقشبندی تعطیلی کشتارگاه سنتی را اولویت کاری در شهرستان دیواندره دانست و یادآور شد: باید گوشت مورد نیاز این شهرستان از سنندج تامین شود.

وی ادامه داد: شیوع بیماری تب مالت در این شهرستان از نظر آماری بسیار بالاست و نیاز است با آگاه سازی مردم و نظارت دقیق این بیماری کنترل شود.

فرماندار شهرستان دیواندره در پایان سخنان خود گفت: نیاز است با برنامه ریزی درست معضلات بهداشتی کاهش یابد تا جامعه ای سالم داشته باشیم.

در این نشست مهمترین مشکلات دو شهرستان دیواندره و بیجار در حوزه های بهداشتی و درمانی مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.